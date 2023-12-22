Жертвами «пражского стрелка» стали почти полтора десятка человек
14 погибших, 25 раненых (и десять из них в тяжелом состоянии) — таковы по состоянию на 22 декабря последствия стрельбы в одном из зданий Карлова университета в Праге. Вечером 21 декабря в один из университетских корпусов в самом центре чешской столицы ворвался вооружённый мужчина.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут по Карлову мосту в безопасное место.
Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но стрелок успел убить и ранить десятки человек, после чего покончил с собой.
Граждан России среди пострадавших, нет, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин агентству.
Сообщается, что нападавшим, предположительно был 24-летний студент философского факультета Карлова университета по имени Давид Козак. Полиция ранее объявила его в розыск в связи с подозрением в убийстве в городе Кладно близ Праги. Сообщается, что за несколько часов до стрельбы в университете Давид убил своего отца.
На данный момент правоохранители не представили каких-либо версий мотивов преступника.
По данным чешского портала Idnes. cz, Козак легально владел несколькими видами оружия и заранее готовился к теракту в университете.
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что сообщников у стрелявшего не было. Непосредственной угрозы для жителей Праги уже нет, заверил глава МВД.