14 погибших, 25 раненых (и десять из них в тяжелом состоянии) — таковы по состоянию на 22 декабря последствия стрельбы в одном из зданий Карлова университета в Праге. Вечером 21 декабря в один из университетских корпусов в самом центре чешской столицы ворвался вооружённый мужчина.

Социальные сети Предполагаемый стрелок

Социальные сети

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут по Карлову мосту в безопасное место.

Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но стрелок успел убить и ранить десятки человек, после чего покончил с собой.

Граждан России среди пострадавших, нет, сообщил пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин агентству.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

Martin Hladik/Global Look Press

Сообщается, что нападавшим, предположительно был 24-летний студент философского факультета Карлова университета по имени Давид Козак. Полиция ранее объявила его в розыск в связи с подозрением в убийстве в городе Кладно близ Праги. Сообщается, что за несколько часов до стрельбы в университете Давид убил своего отца.

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

На данный момент правоохранители не представили каких-либо версий мотивов преступника.

По данным чешского портала Idnes. cz, Козак легально владел несколькими видами оружия и заранее готовился к теракту в университете.

Tomas Tkacik/Global Look Press Мужчина зажигает свечи перед главным зданием Карлова университета после стрельбы в одном из его зданий в Праге

MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

DanaKesnerova/Global Look Press Министр внутренних дел Чехии Вит Ракусан (в центре) выступает на брифинге по поводу стрельбы в Праге

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что сообщников у стрелявшего не было. Непосредственной угрозы для жителей Праги уже нет, заверил глава МВД.