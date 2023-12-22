Прага, 22 декабря, 2023, 06:32 — ИА Регнум. Вечером 21 декабря в центре столицы Чехии в одном из зданий Карлового университета мужчина устроил стрельбу. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, но стрелок успел убить и ранить десятки человек, после чего покончил с собой.

(сс) jasongillman Ружье

О мотивах преступления ничего не известно. Соучастников у стрелка не было.

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Мужчина был установлен — им оказался 24-летний студент философского факультета этого университета.

На данный момент известно, что жертвами нападения стали 14 человек, ранения получили — 25, десять человек находятся в тяжёлом состоянии. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут по Карлову мосту в безопасное место.

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Давид Козак, так зовут стрелка, ранее был объявлен в розыск — его подозревали в убийстве отца в деревне Кладно под Прагой.

Также установлено, что студент тщательно готовил нападение, взяв за пример подобные инциденты из-за границы.

Власти Чехии заявили, что стрельба в здании университета не связана с актом международного терроризма и организованной преступностью.

На экстренном заседании правительства Чехии было принято решение объявить 23 декабря днём траура.

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Как сообщало ИА Регнум, один человек погиб и четверо пострадали при стрельбе рядом с торговым центром в Лос-Анджелесе в США.

Тяжёлое ранение получил чернокожий 32-летний мужчина, скончавшийся позже в больнице. Стрелок скрылся.

Мужчину, открывшего ночью стрельбу, предположительно, из охолощенного автомата, задержали в Красноярске.