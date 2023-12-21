Прага, 21 декабря, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Мужчина, который устроил стрельбу в Карловом университете, покончил с собой, сообщает 21 декабря чешский новостной портал idnes. cz. со ссылкой на мэра Праги Богуслава Свободы.

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По его словам, мужчина скончался.

Полиция пока не уточнила способ ликвидации стрелка.

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Как передавало ИА Регнум, стрельба произошла вечером в Карловом университете в центре Праги 21 декабря, в результате которой несколько человек погибли и десятки пострадали. Точное количество погибших и пострадавших не называлось.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут по Карлову мосту в безопасное место.

Уточняется, что стрельба произошла на философском факультете. На месте полиция провела операцию по нейтрализации нападавшего.