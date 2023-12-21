В мэрии Праги уточнили, что устроивший стрельбу мужчина покончил с собой
Idnes: устроивший стрельбу в Карловом университете в Праге покончил с собой
Прага, 21 декабря, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Мужчина, который устроил стрельбу в Карловом университете, покончил с собой, сообщает 21 декабря чешский новостной портал idnes. cz. со ссылкой на мэра Праги Богуслава Свободы.
По его словам, мужчина скончался.
Полиция пока не уточнила способ ликвидации стрелка.
Как передавало ИА Регнум, стрельба произошла вечером в Карловом университете в центре Праги 21 декабря, в результате которой несколько человек погибли и десятки пострадали. Точное количество погибших и пострадавших не называлось.
На опубликованных очевидцами кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут по Карлову мосту в безопасное место.
Уточняется, что стрельба произошла на философском факультете. На месте полиция провела операцию по нейтрализации нападавшего.