Прага, 21 декабря, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Стрелявший в Карловом университете Праги был студентом философского факультета этого учреждения, сообщает 21 декабря новостное издание Novinky․cz.

AP/TASS

Отмечается, что нападавшим, предположительно, был 24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид Козак, которого полиция до этого объявила в розыск в связи с подозрением в убийстве в деревне Кладно. На данным момент о мотивах стрелка ничего не известно.

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Как передавало ИА Регнум ранее, днём 21 декабря в Карловом университете в центре Праги произошла стрельба. Сообщалось, что несколько человек погибли, а ещё несколько десятков получили ранения.

Местные СМИ и очевидцы опубликовали несколько видеозаписей. На кадрах видно, как люди выбегают из здания университета и бегут через Карлов мост.

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По имеющимся данным, стрельба произошла в здании философского факультета университета. Что стало её причиной, не уточнялось. Полиция, по одним данным, нейтрализовала стрелка, по другим (в частности, по заявлению мэра Праги Богуслава Свободы), стрелявший покончил с собой.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан ранее заявил, что сообщников у стрелявшего не было. Чиновник отметил, что непосредственной угрозы для жителей Праги уже нет.