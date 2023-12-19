Московские врачи — сотрудники Детской городской больницы имени Башляевой, а также спасатели и волонтёры дали старт всероссийской акции «Десант Дедов Морозов 2023».

Софья Сандурская/ТАСС

Новогодние волшебники (ими в этот день стали активисты-волонтёры с навыками промышленных альпинистов) по тросам спустились с крыши больницы к окнам палат и вручили маленьким пациентам подарки: настольные игры, книжки, раскраски.

Софья Сандурская/ТАСС

В роли Снегурочки выступила Мария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребёнка при президенте России. Внучка Деда Мороза поднялась к окнам больницы на подъемном кране.

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

«За окном сначала удивленные, а потом счастливые глаза детей. «С Новым годом! Поздравляем!», — доносятся их ответные возгласы и смех», — поделилась Львова-Белова в своём Telegram-канале.

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

На седьмом этаже — кардиологическое отделение. «Родители вместе с ребятами прильнули к окну, дети показывают нам рисунки с пожеланиями, машут. Даже пациенты постарше, которые вначале держались отстраненно, подходят к окну и начинают улыбаться», — рассказывает Львова-Белова.

Софья Сандурская/ТАСС

Вручив подарки, добровольцы устроили для детей новогоднее представление. Подготовка к «десанту» шла весь предыдущий год, передаёт Рен-ТВ слова руководителя центра «Мосволонтёр» Александра Левита. Ведь такая возможность подарить детям улыбки и праздничное тепло — дело серьёзное.

Софья Сандурская/ТАСС

Новогоднее волшебство случается уже третий год подряд. «Два года назад в РДКБ лежала группа ребятишек, которых мы привезли из Сирии. И вот в течение года эти дети жили эмоциями от того, как Дед Мороз спускается вдруг, волшебным образом появляется в окошке», — рассказала Рен-ТВ Львова-Белова.

Софья Сандурская/ТАСС

Светлые эмоции и радость, которые испытывают дети, когда им из-за окна машут Деды Морозы и Снегурочки, способствуют выздоровлению маленьких пациентов, подчёркивает главный врач больницы Исмаил Османов.

В этом году Деды Морозы и Снегурочки «десантируются» в пятидесяти регионах России.