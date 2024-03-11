Материалы с тегом «Врачи»
В Новосибирске возбудили дело из-за паралича и травмы у новорождённого
Уголовное дело возбуждено в Новосибирске из-за паралича руки у новорождённого младенца. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба следственного управления СК России. Ранее СМИ сообщили, что у младенца парализовало руку вследствие травмы, полученной в процессе родов. По мнению матери мальчика, врачи...
11 марта 2024
В Чувашии спасли мужчину, вогнавшего себе в глаз ложку
Житель Чувашии вогнал ложку себе в голову во время приступа белой горячки. Врачи не только спасли ему жизнь, но и сохранили зрение, сообщает пресс-служба минздрава региона. Мужчину госпитализировали в Алатырскую ЦРБ с панкреатитом, обострившимся на фоне злоупотребления алкоголем. Пациент провёл в...
14 февраля 2024
Врач назвала продукты, которые нужно есть на ночь для похудения
Употребление вечером в пищу полезных углеводов, содержащихся в сезонных корнеплодах, будет способствовать хорошему сну и похудению, заявила 9 февраля в Telegram-канале врач-эндокринолог Екатерина Янг. Она подчеркнула важность полноценного сна для здоровья человека, а также для красоты, активного...
10 февраля 2024
Гастроэнтеролог развеял популярный миф о кофе
Пить кофе натощак можно, если при этом не возникают неприятные симптомы. Об этом в беседе с «KP.RU» заявил врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии» Андрей Харитонов, развеяв существующий миф о вреде кофе на пустой желудок. Специалист добавил...
5 февраля 2024
В минздраве сообщили о состоянии пострадавших при обстреле Лисичанска
Трое пострадавших при обстреле Лисичанска в ЛНР со стороны украинской армии остаются в тяжёлом состоянии. Об этом 5 февраля сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко. «На утро в состоянии крайней степени тяжести остаются три пациента», ― привёл слова Пащенко Telegram-канал...
5 февраля 2024
Суд избрал меру пресечения педиатру, посмеявшемуся над сыном бойца СВО
Мера пресечения в виде запрета определённых действий избрана в отношении врача одной из поликлиник столицы по делу о распространении фейков о российской армии. Такое решение вынес 3 февраля Тушинский суд Москвы. Поводом для обвинения врача-педиатра в совершении преступления, предусмотренного частью...
3 февраля 2024
Путин заехал в гости к тульскому медику и угостился пастилой
Президент России Владимир Путин 2 февраля в ходе своего визита в Тулу заехал в гости к одному из сотрудников тульского областного клинического онкологического диспансера. Соответствующие видеокадры опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Компанию главе государства составили...
2 февраля 2024
Собянин выделил гранты на новые методики лечения онкопациентов
Три столичных стационара получат гранты на внедрение современных методов лечения пациентов с онкозаболеваниями, сообщил 1 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. Он напомнил, что в Центре детской гематологии и онкологии Морозовской больницы с 2018 года работает отделение...
1 февраля 2024
Учёные заявили, что рак простаты низкого риска зачастую не требует лечения
Рак предстательной железы низкого риска зачастую не требует лечения и может развиваться так медленно, что не будет представлять угрозы для жизни пациента, сообщил портал The Conversation. «Активное наблюдение является безопасным и эффективным способом лечения рака предстательной железы низкого...
28 января 2024
Врач назвал тяжёлые последствия от злоупотребления аспирином
Необоснованный приём аспирина может спровоцировать тяжёлые последствия у человека, в том числе инсульт с кровоизлиянием, заявил 27 января «Газете.Ru» кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев. Он призвал учитывать...
27 января 2024
Онкологи оценили идею переименовать некоторые виды рака
Онкологи задумались о возможности изменить названия некоторых видов рака. При этом в российской среде этот вопрос пока не обсуждался, но за границей поднимается регулярно, однако пока на уровне статей и обсуждений. Об этом сообщил онколог, гематолог, основатель «Клиники доктора Ласкова» Михаил...
новость часа
27 января 2024
Российские учёные узнали, как определить диабет по глазам с точностью 88%
Российские учёные научили нейросеть определять патологию сетчатки глаза, возникающую при сахарном диабете, по фотографии. Как рассказали в Минобрнауки, инструмент поможет диагностировать заболевание на ранней стадии. «Мы разработали математическую модель, с помощью которой можно по изображениям...
26 января 2024
Хирург раскрыл неожиданную опасность водки для половых органов
Водка повышает риск онкологических заболеваний половой системы и органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), заявил 25 января изданию News.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. «Повышается риск онкологии желудка, поджелудочной...
25 января 2024
Американские врачи предложили переименовать рак простаты
Врачи в США предложили переименовать рак простаты, чтобы не пугать диагнозом мужчин, сообщила газета The Wall Street Journal. «Переименование рака предстательной железы с самым низким риском сократит число случаев, когда люди начинают заниматься чрезвычайно агрессивным лечением», — говорится в...
25 января 2024
Врач-кардиолог назвала три главные причины снижения давления
Врач-кардиолог Ольга Бокерия назвала три главные причины низкого артериального давления и рассказала, как себе помочь в случае гипотонии. Об этом она написала в Telegram-канале. «Во врачебной практике принято различать следующие виды гипотензии: ортостатическая (постуральная — при смене положения...
24 января 2024
Врачам в Москве запретили говорить пациентам «здрасьте» и «ваша проблема»
Департамент здравоохранения Москвы в целях повышения качества обслуживания выпустил приказ с рекомендациями по общению медика во время приёма пациента. Документ есть в распоряжении «Известий». Согласно приказу, в каждом кабинете (кроме стоматологических) установят аудиоконтроль, чтобы слушать, как...
11 января 2024
Диетолог Разаренова предупредила о вреде плавленого сыра
Врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова рассказала, почему плавленый сыр можно употреблять лишь в ограниченном количестве. По её словам, вкус плавленого сыра делает его удобным ингредиентом для...
8 января 2024
В Британии скончался известный хирург-трансплантолог
В возрасте 93 лет умер британский хирург Рой Калн. Врач известен тем, что впервые в мире использовал препараты против отторжения трансплантатов при пересадке органов, сообщил 7 января телеканал «Би-би-си» со ссылкой на сына врача. По сведениям журналистов, хирург скончался 6 января по причине...
8 января 2024
Врач рассказала, как лечить аллергию и пищевую непереносимость
При пищевой аллергии пациентам рекомендуют ограничить продукты, которые имеют перекрёстные свойства с основным пищевым продуктом, вызывающим аллергическую реакцию. При пищевой непереносимости этого не делают, так как реакция, как правило, отмечается только на конкретный продукт, рассказала...
1 января 2024
Троих раненных при атаке ВСУ белгородцев доставили в больницу на вертолётах
Троих белгородцев, которые получили наиболее тяжёлые ранения во время вчерашнего ракетного обстрела ВСУ, доставили 31 декабря в Москву вертолётами. Пациентов доставили в столичные больницы из аэропорта Жуковский в Московской области, сообщил ТАСС. Ещё 22 раненых, прибывших в Москву из Белгорода...
31 декабря 2023