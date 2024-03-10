Материалы с тегом «Мария Львова-Белова»
Львова-Белова сообщила о возвращении в Россию 32 детей из Сирии
В Россию из лагерей беженцев в Сирии при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой удалось вернуть 32 российских ребёнка. Об этом в ночь 10 марта сообщили в пресс-службе детского омбудсмена. К своим родственникам в Россию вернулись 20 мальчиков и 12...
10 марта 2024
Львова-Белова рассказала о росте числа многодетных семей в России
Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова приняла участие во Всемирном фестивале молодёжи, где выступила с лекцией на тему «Семья и дети: помогать, защищать и любить». Говоря господдержке российских семей, детский омбудсмен отметила их существенное расширение...
5 марта 2024
Омбудсмен: трое детей погибли и 15 ранены при обстреле Белгорода ВСУ
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила 30 декабря, что при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли трое детей и 15 получили ранения, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии. «Новые данные из Белгорода: к сожалению, погибли трое детей; 15 детей...
30 декабря 2023
Львова-Белова заявила о 17 пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду детях
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила 30 декабря, что четверо раненных при обстреле Белгорода со стороны ВСУ детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. «По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии», — написала...
30 декабря 2023
«За окном больницы — радостные глаза детей»: старт «Десанта Дедов Морозов»
Московские врачи — сотрудники Детской городской больницы имени Башляевой, а также спасатели и волонтёры дали старт всероссийской акции «Десант Дедов Морозов 2023». Новогодние волшебники (ими в этот день стали активисты-волонтёры с навыками промышленных альпинистов) по тросам спустились с крыши...
19 декабря 2023
В Москву при посредничестве Катара вернулся девятилетний ребёнок с Украины
В Москву в ночь на 19 декабря вернулся девятилетний ребёнок с Украины при посредничестве Катара и содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, сообщает агентство ТАСС. В аэропорту Внуково девятилетнего Никиту встречала его мать Александра Жулина, а также...
19 декабря 2023
Россия при участии Катара передала украинской матери её двоих детей
Россия при участии Катара передала украинской матери её двоих детей, воссоединение прошло в катарском посольстве в Москве, сообщил 15 декабря ТАСС. Во встрече также участвовали уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль...
15 декабря 2023
Львова-Белова сообщила о возвращении на Украину шестерых детей
Шесть украинских детей вернулись из России на родину, сообщила 5 декабря «Известиям» уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова. «Сегодня уже воссоединение произошло. Сейчас семьи с детьми ждёт дорога домой. На самом деле это разные истории, разные регионы, и они связаны...
5 декабря 2023
Путин заявил, что проект «Послезавтра» объединит молодёжь из новых регионов
Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам смены-фестиваля «Послезавтра» и отметил, что проект способен объединить талантливую молодёжь новых регионов России. Приветствие главы государства зачитала участникам фестиваля уполномоченный по правам ребёнка в России...
25 ноября 2023
Детский омбудсмен сообщила, что в 2022 году 80 детей были убиты родителями
По данным правоохранительных органов, в 2022 году в России 80 детей были убиты одним из своих родителей, заявила 24 ноября уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова. «Согласно статистическим данным, за последний (2022-й. — Прим. ред.) год более 100 тысяч преступлений было совершено...
24 ноября 2023
В Калуге открыли два центра дневного пребывания для детей с инвалидностью
В Калуге открылись два центра дневного пребывания для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщили 20 ноября в аппарате уполномоченного по правам ребёнка при президенте России. В церемонии открытия приняла участие детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она поблагодарила...
20 ноября 2023
Львова-Белова подняла вопрос об интеграции детей мигрантов
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова на комиссии уполномоченных по правам ребенка государств — участников СНГ подняла вопрос о необходимости интеграции в русскоязычное пространство семей мигрантов и особенно детей, переезжающих в РФ. Об этом она 2 октября...
2 ноября 2023
Львова-Белова сообщила о возвращении пятерых детей на Украину
На Украину вернулись пятеро детей, потерявших связь с родными во время украинского конфликта. Ещё один ребёнок вернулся в Россию. Также к воссоединению с семьями готовится одна группа детей. Этого удалось достичь при трёхсторонней работе России, Катара и Украины. Об этом рассказала уполномоченный...
1 ноября 2023
Львова-Белова рассказала о защите прав детей во время СВО
В МИД России 16 октября состоялась пресс-конференция уполномоченного при президенте по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, на которой она рассказала о международной повестке института детских омбудсменов и о защите детей во время специальной военной операции. Вместе с тем аппарат детского...
16 октября 2023
Львова-Белова посетила лагерь для трудных подростков в Чечне
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила 21 сентября Чеченскую Республику с рабочим визитом. Во время поездки она поучаствовала в торжественной церемонии открытия смены в детском лагере «Горный ключ», где пообщалась с вожатыми, психологами и находящимися в...
21 сентября 2023
Мария Львова-Белова посетила детские учреждения в ДНР
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила детские учреждения в Донецке и Шахтёрске в ходе рабочей поездки в ДНР. Об этом сообщили 30 августа в аппарате детского омбудсмена. В рамках очередной поездки в республику Львова-Белова побывала в Шахтёрском детском...
30 августа 2023
Билан вручил подарки воронежской семье, взявшей под опеку детей из ДНР
Певец Дима Билан передал подарки семье из Воронежской области, взявшей под опеку семерых детей из Донецкой Народной Республики, сообщила 14 августа уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова. По её словам, Билан давно присоединился к благотворительной акции «Детям — в руки» и...
14 августа 2023
Выдавшую ордер на арест Путина судью МУС объявили в розыск
Судья Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, объявлена в розыск, следует из базы розыска Министерства внутренних дел РФ. В карточке отмечено, что розыск ведётся по...
новость часа
27 июля 2023
Путин рассказал о спасении украинских детей из зоны СВО
Россия обеспечивала эвакуацию украинских детей из зоны специальной военной операции (СВО), чтобы спасти их жизни и здоровье, и не препятствовала их воссоединению с детьми. Об этом заявил президент Владимир Путин 17 июня на встрече с лидерами африканских государств в Санкт-Петербурге. Обсуждая...
17 июня 2023
Бастрыкин: выдавших ордер на «арест» Путина судей МУС объявят в розыск
Следственный комитет России скоро объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на «арест» президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин 11 мая в ходе Петербургского международного юридического...
11 мая 2023