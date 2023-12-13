Пока ещё безымянная малышка панда из Московского зоопарка (имя для неё, напомним, выбирают всей столицей) растёт не по дням, а по часам.

«Из новых достижений — она научилась уверенно стоять на четырех лапах», — 13 декабря сообщили специалисты зоопарка в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Светланы Акуловой

Гендиректор зоопарка Светлана Акулова сопроводила сообщение двумя видеороликами. На первом — детёныш пытается подняться, скользя лапами по полу. Во втором ролике панда играет с мамой — медведицей по имени Диндин.

Как сообщало ИА Регнум, подаренные Китаем большие панды Жуи и Диндин живут в Московском зоопарке с апреля 2019 года. До них в столице «гостили» ещё четыре панды.

Telegram-канал Московского зоопарка

Telegram-канал Московского зоопарка

В конце августа у Жуи и Диндин появился медвежонок — «девочка», для которой пока не выбрали имя. Этот детёныш панды стал первым родившимся в России. К началу декабря маленькая панда стала активно ползать по вольеру.

Малышка появилась на свет весом всего 150 г, но за три месяца набрала уже почти шесть кг и выросла до 60,5 см. Взрослая самка панды, для сравнения, весит от 70 кг до центнера при длине тела около 1,5 м.

Telegram-канал Московского зоопарка

Telegram-канал Московского зоопарка

«Девочка заметно окрепла, обросла шерстью и активно изучает окружающий мир, — говорится в публикации на странице портала «Активный гражданин», где выбирают имя медвежонку. — Сейчас она все чаще проявляет свой характер. Во время последнего осмотра малышка напугала сотрудников и даже попыталась легонько укусить одного из них».

Кусать уже есть чем: в конце ноября у малышки появились первые зубки — два нижних клыка.

Для панды-«москвички» придумали несколько вариантов имён, русских и китайских. В их числе Маша, Катюша (популярные в Китае русские имена), Цзин Дин — златоглавая, Бай Хоа — белая берёзка, Сяо Ула — Маленькая «Ура» (в китайском языке «ура» ассоциируется с Россией) и Сяо Мо — Маленькая Мо («мо» — первый иероглиф слова «Мо Сы Кэ» — Москва по-китайски).