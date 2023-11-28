Первые зубы — два нижних клыка — появились у ставшей уже знаменитой обитательницы Московского зоопарка — детёныша панд Диндин и Жуи. Об этом событии организация сообщила в своём Telegram-канале 24 ноября, когда малышке исполнилось три месяца: она попыталась укусить сотрудника зоопарка. По результатам общего осмотра выяснилось, что масса панды достигла 5,9 кг, длина — 60,5 см.

Кадр из видео

Кадр из видео

Молочные зубки у больших панд растут примерно до шести месяцев. «Когда они появятся полностью, малышка понемногу начнет пробовать взрослую пищу: бамбук, овощи, возможно, панда-кейки. К полутора годам молочные зубы полностью сменятся на взрослые», — уточнили в зоопарке.

Кадр из видео

Малышка пока живёт без клички: столичные зоологи ждут рекомендаций от коллег из Китая. Имя выберут на сотый день после рождения в соответствии с общепринятой процедурой, в которой участвует китайский центр по размножению панд. Родители малютки были привезены в Москву сравнительно недавно, в 2019 году, как дар в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР.

О рождении детёныша большой панды сообщил 30 августа текущего года мэр Москвы Сергей Собянин. Он особо отмечал большую редкость такого события, которое стало возможным во многом благодаря слаженной совместной работе российских и китайских специалистов.

Кадр из видео

Кадр из видео

На 42-й день после своего рождения малышка открыла глазки, о чём сообщила 6 октября директор Московского зоопарка Светлана Акулова. А 12 октября глава учреждения рассказала о первом осмотре маленькой панды, который был проведён с максимальной оперативностью, чтобы не разлучать её с мамой надолго.