Москва, 2 декабря, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Жители Москвы смогут выбрать имя для детёныша большой панды из Московского зоопарка, которому 2 декабря исполнилось 100 дней с момента рождения, сообщил в своём блоге мэр города Сергей Собянин.

Московский зоопарк/ТАСС

По словам мэра, проголосовать за одно из предложенных имён можно на площадке «Активный гражданин».

«Вместе с китайскими специалистами мы подобрали несколько вариантов», — уточнил Собянин.

Он перечислил варианты: Катюша, Сяр Мо (Маленькая Мо), Мо Мо (от первого слога слова «Москва»), Маша, Цзин Дин (по-китайски — Златоглавая), Ай Минь (Любовь к народу), Бай Хоа (Белая Берёзка), Хон Син (Красная Звёздочка), Чжен Чжу (Жемчужина).

Как сообщало ИА Регнум, первый детёныш панды в Московском зоопарке родился 30 августа. Родителей панды Жуи и Диндин привезли в Москву из Китая в 2019 году. О том, что родившийся детёныш — самка, стало известно 24 августа.

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова 6 октября сообщила, что панда открыла глаза. Животное реагирует на свет, но ещё не видит, отметила она.

Первые молочные зубы у панды прорезались 28 ноября, а 1 декабря Акулова сообщила, что животное правильно развивается и уже начало ползать.