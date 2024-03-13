Материалы с тегом «Животные»
В США аллигатор откусил руку мужчине, который ловил рыбу
В американском штате Флорида аллигатор напал на рыболова, который ловил рыбу в водоёме на поле для гольфа. Об этом сообщил телеканал Fox 35 Orlando. По информации телеканала, аллигатор длиной около трёх метров набросился на мужчину, который пытался вытащить из воды пойманную рыбу. Хищник схватил...
13 марта 2024
Панду Катюшу в Московском зоопарке посетили более 40 тысяч человек
С момента выхода в большой вольер панду Катюшу в Московском зоопарке посетили более 40 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента культуры. «За первые пять дней Катюшу увидели больше 40 тысяч человек. В павильон «Фауна...
13 марта 2024
Стая собак напала на 9-летнюю девочку в Ростове-на-Дону, рёбенок в больнице
Стая собак напала на девятилетнюю девочку в Ростове-на-Дону, ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области. Бездомные собаки искусали школьницу 9 марта. Врачи оказали девочке необходимую помощь. Материалы полицейской проверки...
12 марта 2024
В США два аллигатора растерзали женщину в её огороде
В американском штате Флорида аллигаторы растерзали пожилую женщину, которая полола огород около своего дома. Об этом сообщил телеканал NBC2. Отмечается, что инцидент произошёл ещё в июле 2022 года, но о нём стало известно только сейчас, когда дочь женщины подала в суд на местную ассоциацию...
11 марта 2024
Панда в большом городе. Катюшу выпустили в новый вольер
Недавнему новобранцу Московского зоопарка панде Катюше показали дивный новый мир — выпустили в большой вольер. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что теперь она будет обитать в открывшемся 8 марта павильоне «Фауна Китая». До этого момента Катюша и её мама Диндин обитали в неэкспозиционном...
8 марта 2024
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка
Детёныш панды Катюша впервые появилась в большом вольере столичного зоопарка, а с 8 марта её смогут увидеть посетители павильона «Фауна Китая». Об этом в Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр напомнил, что ранее Катюша находилась в небольшом помещении, недоступном для посетителей...
7 марта 2024
Пьяный житель Кузбасса попытался заехать в квартиру к жене на белом коне
Жителей одной из многоэтажек в городе Осинники Кемеровской области посреди ночи разбудил стук копыт и женский крик. Необычный инцидент произошёл в доме на улице Революции, 39. Около трёх часов ночи нетрезвый мужчина завёл в подъезд белую лошадь и направился с ней к своей квартире на пятом этаже. Об...
5 марта 2024
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету и сбросил два килограмма, сообщили 5 марта в пресс-службе зоопарка. «Тимоша уже вовсю готовится к лету: он худеет и активно гуляет по вольеру», — говорится в сообщении. В зоопарке пояснили, что зимой Тимофей весил 7 кг, а сейчас — 4,8 кг...
5 марта 2024
«РВ»: пёс Балбес ценой своей жизни спас российских военных от дрона ВСУ
Пёс по кличке Балбес ценой своей жизни спас бойцов в зоне проведения спецоперации на херсонском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры «Русской Весны» («РВ»). Репортёры рассказали, что собака прибилась к военным и уже не покидала российских позиций. Псу дали кличку Балбес. Бойцы...
4 марта 2024
В Братске бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика
Бродячая собака укусила восьмилетнего мальчика в городе Братске Иркутской области, возбуждено уголовное дело. Об этом 3 марта сообщило региональное управление Следственного комитета РФ. «В городе Братске около одной из школ восьмилетнего мальчика за ногу укусила бродячая собака. На крики ребёнка...
3 марта 2024
В Щёлково с дерева сняли девушку, спасавшую кошку
Молодая женщина застряла на берёзе в подмосковном городе Щёлково, когда полезла туда за кошкой. Об этом 1 марта сообщили в соцсетях очевидцы, кадры с места инцидента появились в Сети. Рыжая кошка влезла на дерево возле дома по улице Первомайской, 42, и находилась там третьи сутки. Местная...
2 марта 2024
На пляже в Калифорнии обнаружили череп гигантского морского существа
На пляже, находящемся в 145 километрах от американского города Сан-Франциско в штате Калифорния, нашли череп огромного морского существа, пишет газета The Sacramento Bee. Отмечается, что его длина превосходит рост человека и составляет не менее двух метров. По мнению ведущего палеонтолога из...
28 февраля 2024
Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили рыбно-фруктовый торт
Сотрудники Московского зоопарка поздравили Айку с Днём полярного медведя и подарили ей торт из рыбы, фруктов и ягоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада в Telegram-канале. Отмечается, что в подарок медведица получила два торта — снежный и ледяной. Первый приготовили из снега, фруктов...
27 февраля 2024
Четырёх собак нашли в оставленном прицепе-автодоме на севере Москвы
Четырёх собак, предположительно, оставили запертыми в прицепе-автодоме на Бескудниковском бульваре в Москве. Местные жители рассказали «Известиям» 25 февраля, что животные там находятся уже четыре дня. «Сегодня четвёртый день получается собаки воют, спать не дают», — рассказала местная жительница...
25 февраля 2024
В московских парках заметили краснокнижных птиц
В московских парках заметили несколько видов редких краснокнижных птиц: серую цаплю, камышницу, уток-мандаринок. Об этом сообщили 25 февраля на сайте мэра и правительства Москвы. «В начале февраля в экологическом парке «Северное Бутово» заметили серую цаплю На реке Яузе в природно-историческом...
25 февраля 2024
Маленькой панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев
Детёнышу панды Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев. В честь праздника ей подготовили съедобный подарок — «роллы» из бамбука с морковкой. Видеозаписью 25 февраля поделилась генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. «Она получила свою первую морковку и...
25 февраля 2024
Двухметровую акулу обнаружили у побережья Курильских островов
Около побережья Курильских островов нашли двухметровую акулу, которая родила двух акулят. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе заповедника «Курильский» Елена Линник в соцсети «ВКонтакте». Линник уточнила, что после сообщения жителей Серноводки об обнаружении крупной акулы на...
25 февраля 2024
Вернувшийся в Израиль Галкин* показал «охранника» Пугачёвой
Шоумен Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) выложил в соцсетях видео с собакой своей супруги певицы Аллы Пугачевой. Животное выполняет роль охранника, когда комик на гастролях. «На посту», — подписал шоумен короткое видео, на котором лохматый чёрный пес по кличке...
23 февраля 2024
Нашествия насекомых и животных. В ожидании глобального потепления
При поиске способов уменьшения негативного воздействия саранчи на сельскохозяйственные культуры не стоит прибегать к усиленной обработке площадей ядами для насекомых. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 18 февраля высказал магистр экологии и природопользования Александр Кукса. Он отметил, что...
18 февраля 2024
Голосование за имя амурскому тигру пройдёт в проекте «Активный гражданин»
Москвичи смогут выбрать новое имя для амурского тигра из Московского зоопарка. Всего предложено четыре варианта, но участникам голосования будет дана возможность предложить и свой вариант имени, говорится на сайте правительства столицы. Так, среди предложенных прозвищ значатся Орион, Амур, Хабар и...
15 февраля 2024