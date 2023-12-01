Москва, 1 декабря, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Детёныш панды, родившийся в августе в Московском зоопарке, начал активно ползать по вольеру, сообщила 1 декабря гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова в своём Telegram-канале.

Московский зоопарк/ТАСС

«Наша маленькая панда начала активно передвигаться по вольеру — она ползает», — сообщила Акулова, назвав этот этап в развитии очень важным.

Зоологи положительно оценивают развитие детёныша, отмечая, что он хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них, двигаясь вперёд.

Также Акулова добавила, что лапы панды иногда скользят, потому что ещё не окрепли. В вольере у животного специальный наливной пол.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 августа в Московском зоопарке появился на свет первый детёныш большой панды, спустя три недели зоологи определили, что малыш панды — самка.

Глаза панда открыла 6 октября — на 42-й день после рождения. Первые зубы у детёныша прорезались 28 ноября. Как рассказали в зоопарке, у больших панд молочные зубы начинают расти с трёх месяцев до полугода, постоянные зубы должны сменить молочные к полутора годам.