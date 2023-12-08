Первая неделя декабря в Екатеринбурге и Свердловской области была отмечена морозами, суровыми даже по уральским меркам.

В ночь на 6 декабря и утром 7-го термометры в областном центре показали –33, а метеостанции на севере региона отметили мороз в –42 градуса.

Донат Сорокин/ТАСС

Донат Сорокин/ТАСС

К концу недели несколько «потеплело» — днём в пятницу, 8 декабря, столбики градусников в Екатеринбурге демонстрировали «лёгкий морозец» в –26, а на выходные синоптики прогнозируют температуру на градус выше.

Донат Сорокин/ТАСС

Донат Сорокин/ТАСС

Энергетиков, сотрудников дорожных служб и ЖКХ в столице Среднего Урала перевели на особый режим работы, школьники учатся дистанционно, некоторые организации позволили своим работникам трудиться «на удалёнке».

Креативный подход продемонстрировала администрация одного из торговых центров Екатеринбурга. За право оставить автомобиль на ночь (с полуночи до 8 утра) на теплой подземной парковке ТЦ «Академический» придется заплатить 10 тысяч рублей за один час или, соответственно, 80 тысяч за ночь.

Донат Сорокин/ТАСС

Донат Сорокин/ТАСС

«Для посетителей кинотеатра и ресторана выезд на прежних условиях при предъявлении чека действует в течение часа с момента печати чека. Не рекомендуем оставлять свой транспорт на ночь», — приводит региональный портал E1 обращение администрации торгового центра. До этого цена за парковку была 50 рублей в час. Будут ли новые расценки действовать только во время нынешних холодов, в ТЦ не уточнили.

Донат Сорокин/ТАСС

Морозы и сильные снегопады «накрыли» значительную часть России, включая Москву, но, как отмечают метеорологи, в регионах Уральского федерального округа холода задерживаются. Температура здесь будет на 15–23 градуса ниже нормы, сообщил ТАСС 2 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Донат Сорокин/ТАСС

В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, северной половине Тюменской области ожидаются морозы до 37–44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на севере Тюменской области — до 30–40 градусов.

Не отстают и соседние сибирские регионы. Так, в Омской области к концу недели температура упала до –40. Аномальные холода сопровождаются снегом, гололедицей, сильным ветром и метелью.