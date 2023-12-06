Омск, 6 декабря, 2023, 10:44 — ИА Регнум. В Омской области до конца недели ожидается сохранение аномальной температуры ниже климатической нормы. Об этом рассказали в пресс-службе межрегионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды «Обь-Иртышское УГМС».

Дарья Драй ИА Регнум

По данным синоптиков, область столкнётся с арктическим циклоном, ожидается, что столбик термометра упадёт до минус 40 градусов 8 декабря. Аномально низкая температура будет сопровождаться снегом, гололедицей, сильным ветром и метелью, добавили в пресс-службе.

«Ночью 7 декабря ожидается минус 26… минус 31 местами до минус 38, днем минус 25… минус 30, в отдельных районах на севере региона до минус 35 градусов. В пятницу 8 декабря, температура ночью опустится до минус 34… минус 39, местами минус 40… минус 45 градусов», — уточнили специалисты.

Ранее, 6 декабря, в Московской области зафиксировали первые морозы с температурой ниже минус 20 ºС. Тогда уточнялось, что в подмосковном Клину температура воздуха опускалась до –21,8 ºС, это вторые по силе декабрьские морозы в данном городе за последние десять лет, холоднее было лишь в декабре 2021 года, тогда столбик термометра падал до –25 ºС.

Как передавало ИА Регнум, ночь на 5 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы. Так, по состоянию на 6:00 минимальная температура воздуха на базовой метеостанции столицы опустилась до отметки –12,9 °С, при том что до этого в лидерах было 22 ноября, в этот день температурный минимум составил –9,5 °С.

Кроме того, 5 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномальные морозы на большей части территории России продлятся как минимум до конца недели. По его словам, температура в Центральной России будет на 8–14 градусов ниже нормы, на Северо-Западе страны — на 10 и более градусов, в Поволжье — на 10–20 градусов, на Урале — на 15 и более градусов, в Западной Сибири — на 10–12 градусов.