Екатеринбург, 8 декабря, 2023, 10:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге администрация торгового центра «Академический» из-за морозов подняла стоимость парковки до 80 тыс. рублей за ночь. Об этом 8 декабря сообщил портал E1.ru.

Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

«С 0:00 по 8:00 стоимость парковки составляет 10 тыс. рублей в час. Итого за ночь — 80 тыс. рублей», — приводит издание объявление ТЦ.

Отмечается, что тариф изменили, чтобы обеспечить наличие свободных парковочных мест для посетителей торгового центра на период действия штормового предупреждения о заморозках.

Также в ТЦ предупредили, что для посетителей кинотеатра и ресторана выезд на прежних условиях действует при предъявлении чека в течение часа с момента его печати.

«Не рекомендуем оставлять свой транспорт в паркинге на ночь», — заявили в ТЦ.

Уралгидрометцентр 4 декабря сообщил, что в Свердловской области в течение недели будут сорокаградусные морозы, что почти на 20 градусов ниже нормы.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Омской области до конца недели ожидается сохранение аномальной температуры ниже климатической нормы. По данным синоптиков, регион столкнётся с арктическим циклоном. Ожидается, что 8 декабря столбик термометра упадёт до минус 40 градусов. Аномально низкая температура будет сопровождаться снегом, гололедицей, сильным ветром и метелью.