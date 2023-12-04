Такого снежного покрова либо не было никогда за всю историю измерений, либо случился повтор рекордов 71-летней и 19-летней давности (1952 и 2004 годов), когда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 см. В любом случае погода в Москве продолжает ставить рекорды.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Три мнения коллег-метеорологов привёл в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В идеальных условиях 1 мм осадков в переводе на воду приблизительно равен 1 см снега, а значит, можно с высокой степенью вероятности предположить, что и высота снежного покрова в столице достигла небывалых величин. Если вчера на ВДНХ было 19 см, то сегодня к утру это, скорее всего, уже 30-сантиметровые сугробы, что более чем в четыре раза выше положенной нормы в начале зимы (норма — 7 см)»,— отметил специалист.

Сергей Карпухин/ТАСС

Сергей Карпухин/ТАСС

После снегопада, который продолжался без перерыва, как минимум 70 авиарейсов было отменено либо задержано в московских международных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Михаил Синицын/ТАСС

На ликвидацию последствий очередного погодного рекорда было брошено более 135 тысяч работников столичного ЖКХ и больше 18 тысяч единиц уборочной техники. «Главной задачей было оперативно очистить ключевые магистрали, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта, автомобилей скорой помощи и оперативных служб», — заявил ТАСС заммэра столицы Пётр Бирюков. Он заверил, что работы будут продолжаться непрерывно.

Roman Denisov, Роман Ден/Global Look Press

Специалисты-метеорологи тем временем продолжают предупреждать о новых аномальных холодах по всей территории России. Такой прогноз 2 декабря дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.