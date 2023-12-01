На предстоящее воскресенье, 3 декабря, синоптики прогнозируют очередной климатический рекорд — до 30% месячной нормы осадков.

На уже имеющиеся сугробы насыплется ещё до 30 сантиметров снега. Последний раз такой показатель отмечался 71 год назад, в декабре 1952-го, отметил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. На следующей неделе в столице ожидаются крепкие «введенские» морозы, добавил метеоролог.

РИА Новотси/Виталий Белоусов

«Календарная зима стартовала с хороших позиций — с нормальной декабрьской температуры и с двухкратным превышением высоты сугробов», — отмечает Тишковец.

Но то, что хорошо для исследователей-климатологов, для спортсменов-лыжников или для катающихся с горок детей, стало настоящим стресс-тестом для столичных коммунальных служб.

РИА Новотси/Виталий Белоусов

Известия/ Анна Селина

Ранее ИА Регнум подробно рассказывало о том, какие трудности пришлось преодолевать работникам московского ЖКХ утром 27 ноября, после того, как на Москву обрушился самый мощный за последние 40 лет снегопад.

РИА Новотси/Виталий Белоусов

ИА Регнум

ТАСС/ EPA/YURI KOCHETKOV

Самая большая нагрузка упала на районных «жилищников», то есть на сотрудников бюджетного учреждения «Жилищник», крупнейшего участника рынка ЖКХ, поясняли тогда эксперты. С трудом справлялся городской и пригородный транспорт — в соцсетях публиковались кадры, запечатлевшие очереди на остановки в сотни человек.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС TASS

ТАСС/ EPA/MAXIM SHIPENKOV

РИА Новотси/Виталий Белоусов

Форс-мажорная ситуация миновала, но у коммунальщиков остаётся очень много работы. 1 декабря в столицы продолжалась масштабная уборка снега. В работах задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, с начала снегопадов для утилизации вывезено почти 620 тысяч кубометров снега, отметил он. «Все 56 стационарных снегосплавных пунктов работают в круглосуточном режиме», — добавил Бирюков.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

РИА Новотси/Виталий Белоусов

Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы, пояснил заммэра. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже десяти градусов.