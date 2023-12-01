Москва в снегу: начавшаяся зима продолжает бить рекорды
На предстоящее воскресенье, 3 декабря, синоптики прогнозируют очередной климатический рекорд — до 30% месячной нормы осадков.
На уже имеющиеся сугробы насыплется ещё до 30 сантиметров снега. Последний раз такой показатель отмечался 71 год назад, в декабре 1952-го, отметил в своём Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. На следующей неделе в столице ожидаются крепкие «введенские» морозы, добавил метеоролог.
«Календарная зима стартовала с хороших позиций — с нормальной декабрьской температуры и с двухкратным превышением высоты сугробов», — отмечает Тишковец.
Но то, что хорошо для исследователей-климатологов, для спортсменов-лыжников или для катающихся с горок детей, стало настоящим стресс-тестом для столичных коммунальных служб.
Ранее ИА Регнум подробно рассказывало о том, какие трудности пришлось преодолевать работникам московского ЖКХ утром 27 ноября, после того, как на Москву обрушился самый мощный за последние 40 лет снегопад.
Самая большая нагрузка упала на районных «жилищников», то есть на сотрудников бюджетного учреждения «Жилищник», крупнейшего участника рынка ЖКХ, поясняли тогда эксперты. С трудом справлялся городской и пригородный транспорт — в соцсетях публиковались кадры, запечатлевшие очереди на остановки в сотни человек.
Форс-мажорная ситуация миновала, но у коммунальщиков остаётся очень много работы. 1 декабря в столицы продолжалась масштабная уборка снега. В работах задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, сообщил заммэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, с начала снегопадов для утилизации вывезено почти 620 тысяч кубометров снега, отметил он. «Все 56 стационарных снегосплавных пунктов работают в круглосуточном режиме», — добавил Бирюков.
Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы, пояснил заммэра. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже десяти градусов.