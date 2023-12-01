Москва, 1 декабря, 2023, 10:38 — ИА Регнум. В Москве продолжаются масштабные работы по уборке снега. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, в работах задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники. С начала снегопадов для утилизации вывезено почти 620 тыс. кубометров снега, отметил он.

Василий Иванов ИА REGNUM Борьба со снегом в Москве

«В настоящее время все 56 стационарных снегосплавных пунктов работают в круглосуточном режиме», — сообщил Бирюков. «Специалисты Комплекса городского хозяйства организовали вывоз на них почти 620 тыс. кубометров снега», — отметил он.

По словам заместителя мэра российской столицы, принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. «Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже десяти градусов», — пояснил Пётр Бирюков.

«Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки», — сообщил он.

Бирюков отметил, что все сооружения соответствуют современным требованиям безопасности, не наносят вред окружающей среде.