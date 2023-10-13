«Наша панда-малышка открыла глазки! Это произошло на 42-й день после ее рождения», — сообщила 6 октября в своём Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

О рождении первого детёныша большой панды в столичном «зоосаде» стало известно в августе — об этом оповестил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что это редкое в мировой практике событие стало возможным благодаря слаженной работе российских и китайских специалистов-зоологов.

Пресс-служба Московского зоопарка

Родители малышки-панды — бамбуковые медведи Жуи и Диндин приехали в Москву сравнительно недавно, в 2019 году, как дар в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашей страной и КНР. Два национальных символа Китая сначала жили порознь, а позже их познакомили друг с другом. Для контроля процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая.

24 сентября мэр Собянин передал сообщение сотрудников Московского зоопарка, которые уточнили: у Жуи и Диндин родилась «девочка».

Пресс-служба Московского зоопарка

Пресс-служба Московского зоопарка

Пресс-служба Московского зоопарка

Пресс-служба Московского зоопарка

Сейчас детёныш панды уже реагирует на свет, но полноценное зрение у этих медвежат появляется лишь к двум месяцам, в случае с питомицей столичного зоопарка — в конце октября. «По результатам очередного осмотра, весит наша малышка уже 2 килограмма 134 грамма. Растет наша радость», — пишет Акулова.

Пресс-служба Московского зоопарка

Пресс-служба Московского зоопарка

Пресс-служба Московского зоопарка

Пресс-служба Московского зоопарка

12 октября директор зоопарка рассказала о первом осмотре маленькой панды.

«Это такая невероятная нежность и очарование! Милый комочек счастья, — поделилась впечатлениями Акулова. — Я наблюдала за тем, как трепетно и осторожно обращаются с пандой зоологи — они сделали все максимально оперативно, чтобы поскорее вернуть малышку маме. Первое время очень важно не разлучать их надолго. Я это как мама хорошо понимаю».