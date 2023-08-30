Москва, 30 августа, 2023, 17:00 — ИА Регнум. В Московском зоопарке родился первый детёныш большой панды, сообщил 30 августа мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег», — написал он.

Московский мэр напомнил, что панды являются национальным символом и достоянием Китая, передача животных в другую страну — знак большого доверия. «Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами», — отметил он.

По словам Собянина, к приезду панд в Россию активно готовились. Был полностью обновлён вольерный комплекс на территории зоопарка, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию.

«Этой весной подросших панд познакомили друг с другом. Для контроля процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая. Рождение детёнышей — знаковое событие для России и всего мирового природоохранного сообщества», — заключил он.

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Также в августе в Московском зоопарке родились детёныши сычуаньского такина и овцебыка. Отмечается, что детёныши уже слегка подросли и окрепли и на них уже можно посмотреть, так как они вместе со своими родителями пасутся под открытым небом.

Как передавало ИА Регнум, также в августе стало известно, что в зоопарке Брайтс в Лаймстоуне в штате Теннесси родился жираф с уникальным окрасом. У животного на теле нет характерных пятен. В зоопарке считают, что детёныш единственный такой в своём роде. По словам сотрудников, это явление очень редкое как для жирафов, находящихся в неволе, так и для тех особей, которые обитают в дикой природе.

А в Центре восстановления леопарда на Кавказе в преддверии Дня переднеазиатского леопарда 15 июля за короткое время родились сразу два котёнка. Для сотрудников питомника это событие огромной важности. Новорождённые находятся под бережным присмотром — спокойствию кошачьих семейств ничего не угрожает.