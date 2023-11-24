Москва, 24 ноября, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Детёнышу панды из Московского зоопарка 24 ноября исполнилось три месяца, малышка-панда начала проявлять свой характер и даже попыталась укусить сотрудника. Об этом зоопарк сообщил у себя в Telegram-канале.

«Московский зоопарк»

«Она (детёныш панды. — Прим. ред.) всё чаще стала проявлять свой характер. Во время последнего осмотра пандочка один раз напугала сотрудников и даже попыталась сделать кусь (укусить. — Прим. ред.). Дело в том, что малышка растёт и развивается, она начинает всё лучше видеть и слышать, познавать мир. В результате начинает хорошо понимать, когда она находится с мамой, а когда нет — и немного пугается. Но после заботливых поглаживаний успокаивается и даже дремлет в корзинке», — объяснили в зоопарке.

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В зоологическом учреждении также добавили, что, согласно последнему осмотру панды, масса животного составила 5,9 килограмма, а длина — 60,5 см.

Родители малышки-панды — бамбуковые медведи Жуи и Диндин приехали в Москву сравнительно недавно, в 2019 году, как дар в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Два национальных символа Китая сначала жили порознь, а позже их познакомили друг с другом.

Детёныш панды родился 24 августа. Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин передал сообщение сотрудников Московского зоопарка, которые уточнили: у Жуи и Диндин родилась «девочка». Он отметил, что рождение панды — это уникальное и очень редкое событие, которое стало возможным благодаря слаженной работе российских и китайских специалистов.

Как передавало ИА Регнум, в Московский зоопарк для осмотра и наблюдения за животным приехал китайский-зоолог Ву Кай. Специалист наблюдал за медвежьей семьёй на протяжении последних трёх месяцев. Он принимал роды у Диндин и следил за тем, как развивается детёныш.