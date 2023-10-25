Представители Катара — посредники в переговорах ХАМАС и Израиля — призвали палестинскую группировку ускорить темпы освобождения израильских заложников, в числе которых женщины и дети. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

ТАСС/ Paul Kitagaki Jr./ZUMA Press Wire

В заложниках у палестинского движения находятся 30 детей, сообщил 24 октября израильский президент Ицхак Герцог на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

25 октября катарский премьер-министр, шейх Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тани заявил, что в переговорах о судьбе заложников достигнут некоторый прогресс.

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

ТАСС/ EPA/MAGALI GIRARDIN Швейцария. Женева. Акция с требованием освобождения заложников

ТАСС/Billy Tompkins/ZUMA Press Wire

Сообщается, что ХАМАС удерживает в секторе Газа не менее 220 человек. Судя по информации посольства России в Тель-Авиве, среди захваченных группировкой людей по меньшей мере два россиянина, имеющих также израильское гражданство. Освободить соотечественников ранее призвал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

©ТАСС/ EPA/MAGALI GIRARDIN Швейцария. Женева. Акция с требованием освобождения заложников

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Zuma\TASS Франция. Акция с требованием освобождения заложников, удерживаемых палестинским ХАМАС

Как передаёт ТАСС, власти еврейского государства подтвердили освобождение хамасовцами двух пожилых заложниц — ими оказались израильтянки, похищенные 7 октября из своих домов в кибуце Нир-Оз на границе с сектором Газа.

ТАСС/ Paul Kitagaki Jr./ZUMA Press Wire Акция в Сакраменто с требованием освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

©ТАСС/ EPA/MAGALI GIRARDIN

ТАСС/EPA/ABIR SULTAN Портреты людей, похищенных боевиками ХАМАС, у военной базы Кирья

По оценке американских чиновников — источников The New York Times, власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Ранее ИА Регнум подробно анализировало причины, по которым израильская армия ещё не начала полномасштабное наступление в палестинском анклаве.