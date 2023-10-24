Начнет ли Израиль наземную военную операцию в секторе Газа? Когда ждать вторжения? Это ведь будет именно вторжение — Палестина, пусть и формально, но независимое государство.

Иван Шилов ИА Регнум

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября израильское руководство сразу же заявило о намерении уничтожить ХАМАС, не останавливаясь ни перед чем. Сравнять Газу с землей, выселить всех палестинцев, взять под контроль всю территорию сектора — все это лишь средства для достижения главной цели Израиля: ликвидации ХАМАС.

На самом деле уничтожить эту организацию саму по себе просто невозможно. Она является не какой-то сектой, партией, партизанским отрядом, военизированным формированием, а формой организации палестинского сопротивления израильской оккупации и израильскому нежеланию допускать создания палестинского государства. Не является ХАМАС и «террористической организацией» — как называют ее США и Израиль, — хотя, конечно, ее бойцы 7 октября превратились в террористов, когда убивали мирных граждан, глумились над телами погибших и захватывали заложников. Их не оправдывает то, что израильтяне в свою очередь незаконно арестовывают или убивают палестинцев.

Тем не менее называть весь ХАМАС террористической организацией и «зверями, противостоящими цивилизациями» — значит сознательно искажать реальность.

ХАМАС возник 35 лет назад и за это время стал в Газе и властью, и формой самоорганизации гражданского общества, и военной организацией. Поэтому «уничтожить ХАМАС» можно только вместе с уничтожением сектора Газа как такового — дело не в 500 км подземных туннелей, в которых укрываются отряды ХАМАС, а в абсолютной невозможности отделить террориста от хамасовца. А того — от палестинца Газы.

«Ликвидировать ХАМАС» можно двумя способами.

Первый — выселить все население Газы в Египет или в другие арабские страны, создав на нынешней территории сектора своеобразную «зону безопасности» для Израиля. Тогда в Газе не будет никакого ХАМАС, потому что не останется никаких палестинцев. То, что ХАМАС при этом сохранится в лагерях беженцев из Газы в Египте и других странах, Израиль якобы не волнует — пускай эти арабские страны заботятся о том, чтобы не дать «террористам» нападать на Израиль или евреев со своих территорий.

Но этот вариант абсолютно невозможен — палестинцы не уйдут, арабы не станут принимать жителей Газы и даже Запад не позволит Израилю осуществить геноцидную зачистку 2,5 млн жителей сектора (не столько из соображений гуманности, сколько из-за понимания, что это подорвет отношения Запада со всем мусульманским миром).

Остается второй способ «окончательного решения хамасовского вопроса»: просто разбомбить всё, сравнять Газу с землей, убив всех, кто не обратится в бегство. Причем для того, чтобы сделать это, мало одних лишь бомбардировок и ракетных ударов. Нужна полноценная наземная операция — для ее проведения Нетаньяху и мобилизовал 300 тысяч резервистов.

Хотя формально Израиль заявляет о том, что после завершения наземной операции население будет возвращено в Газу, а сама она передана под некий международный контроль, поверить в это невозможно. Если за две с половиной недели бомбежек Израиль произвел в Газе столь масштабные разрушения (не говоря уже о 5 тысячах погибших), то после завершения наземной операции в Газе (относительно небольшой по площади) просто не останется живого места. Именно этого варианта и пытается сейчас избежать все мировое сообщество (включая даже США), однако именно к нему и склоняется израильское руководство.

Затяжка с началом операции не должна вводить в заблуждение. Она связана вовсе не с переговорами об освобождении заложников, а с подготовкой к боевым действиям на земле. Подготовкой и военной, и дипломатической — первую ведет в основном сам Израиль при поддержке США, а вторую в основном США. Цель военной подготовки понятна — израильская армия никогда не проводила ничего подобного боевым действиям в условиях огромного города, пусть и оставленного большей частью жителей.

Дипломатическая же подготовка состоит в запугивании исламских стран, в первую очередь Ирана. Их предостерегают от любого вмешательства в израильскую разборку с Газой — от открытия второго фронта ливанской «Хезболлой», от ударов по американским базам и военным кораблям, от ракетных ударов по территории Израиля из Сирии или Ирана. Чтобы запугать мусульман, американцы собирают в восточном Средиземноморье две авианосные группы, одновременно давая Израилю время на подготовку к операции в Газе.

Операция может начаться в любой момент — и совершенно точно не будет отменена. Не только по внутриполитическим причинам (Нетаньяху сожрут свои же израильские враги), сколько по общей логике существования Государства Израиль, всего проекта «еврейского государства».

Заняв палестинские земли во время своего образования, оккупировав Иерусалим в 1967-м, Израиль всегда объяснял это угрозой своему существованию со стороны арабов — и до 90-х годов не хотел и слышать об образовании палестинского государства. В 90-е часть израильской элиты решила все-таки попытаться договориться о реальном предоставлении независимости Палестине, но инициатор этого процесса премьер Рабин был убит, а достигнутые соглашения в итоге фактически забыты.

Палестинцам во главе с Арафатом дали абсолютно формальную автономию на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа — нежизнеспособную и полностью контролируемую Израилем. При этом поселенческая политика, то есть строительство новых еврейских поселений как на Западном берегу, так и на других палестинских территориях, продолжалась, лучше любых слов убеждая палестинцев в том, что Израиль никогда не допустит образования действительно самостоятельного палестинского государства. Ведь поселения и коммуникации к ним разделяли и так разбитые на бесконечные островки палестинские земли, превращая даже ту небольшую часть земель, что Израиль теоретически согласился выделить под арабское государство, в архипелаг изолированных друг от друга палестинских «островов».

Самым большим из них и отдельно стоящим (и даже имеющим границу с Египтом) и был сектор Газа, который после прихода к власти ХАМАС был полностью изолирован и от Израиля, и от внешнего мира (в том числе с моря), действительно превратившись в огромный концлагерь. И именно он был объявлен Израилем главной угрозой собственному существованию, потому что палестинцы не хотели сидеть тихо и не напоминать о себе.

В борьбе как с реальными, так и мнимыми террористами Израиль периодически наносил ракетные удары и проводил локальные наземные операции. Эффект от них был прямо противоположный — и ХАМАС, и ненависть палестинцев Газы к Израилю лишь крепли. Что и прорвалось 7 октября — приведя и к невиданным в истории Израиля потерям за один день, и к развенчанию мифа о всемогуществе израильских силовых структур и надежности контроля за сектором Газа. В качестве ответа Израиль не придумал ничего лучшего, чем сделать ставку на решение проблемы путем ее ликвидации — убрать ХАМАС вместе с Газой.

Подобное отношение к проблеме не просто кровожадно, но и контрпродуктивно. Израиль не может ликвидировать Газу — выселить ее ему не даст мировое сообщество (в данном случае это не метафора, а реальность), а силой сравнять ее с землей он просто не сможет. Да, не сможет, потому что это только в воображаемом геополитическом вакууме израильская армия ровняет Газу с землей, а остальной мир наблюдает за этим, ограничиваясь громогласными протестами. В реальности все совсем не так.

Кстати, даже если представить себе абсолютно нереальную ситуацию, при которой Израиль бы оставили один на один с Газой, предоставив ему полный карт-бланш (то есть американский флот, ядерный зонтик и «добро» на зачистку сектора парализовало бы весь мусульманский мир), то и в ней у Израиля мало что получилось бы. Потому что у ХАМАС в Газе больше 30 тысяч бойцов — и операция по их уничтожению затянулась бы на многие месяцы (если не годы), приведя к многотысячным потерям в израильской армии. Которые стали бы очень чувствительными для отвыкших от серьезных жертв израильского общества — и, наложившись на неисчезнувший, а лишь отодвинутый на второй план внутренний раскол, вполне могли бы привести страну к смуте.

Впрочем, ситуации «полного карт-бланша с нейтралитетом мусульманского мира» просто невозможна, потому что подобная операция в Газе взорвет исламскую улицу и заставит правительства арабских и мусульманских стран принимать серьезные меры. Нет, не объявлять войну Израилю (потому что это ведь равнозначно войне с США), но вводить экономические санкции против стран Запада и, в первую очередь, Штатов. Нефтяное эмбарго уже было использовано арабами 50 лет назад, во время арабо-израильской войны 1973 года, а теперь к нему могут добавится и действия Ирана по перекрытию Ормузского пролива (то есть экспорта нефти и газа), и удары йеменских хуситов по танкерам в Красном море. А уж политические последствия для отношений Запада и исламского мира и вовсе будут катастрофическими. И чем дольше будет идти израильская зачистка Газы, тем жестче будет реакция мусульманского мира. Ни США, ни Западу в целом это абсолютно не нужно — никакой Израиль не стоит таких потерь и рисков.

Это не значит, что США бросят Израиль, но они сейчас пытаются объяснить ему опасность и, главное, бесперспективность его планов по уничтожению ХАМАС. На словах американцы полностью поддерживают Израиль, но они понимают, что у Тель-Авива нет стратегии в отношении Газы. То, что есть, не является стратегией: «прийти и всех убить» — это не стратегия, а самоубийственная мстительная жестокость отчаявшегося эгоиста.

Эгоиста — потому что Израиль не хочет думать о палестинцах, он хочет ликвидировать «проблему», не желая при этом признавать, что сам же и несет львиную долю ответственности за ее возникновение. И даже не рассматривает варианты реального решения, то есть не хочет признавать право палестинцев на создание собственного государства.

Отчаявшегося — потому что Израиль хочет силового решения из-за того, что не верит в мирное, и при этом понимает, что ситуация для него в дальнейшем будет только ухудшаться.

Самоубийственное — потому что даже попытка сравнять Газу с землей стратегически сыграет против Израиля, уменьшая его шансы на выживание уже в среднесрочной перспективе. Своей жестокостью и убийствами Израиль умножает и так огромную ненависть к себе в исламском мире, а кровь рождает только кровь, и несправедливость лишь усиливает жажду возмездия.

С религиозной, моральной, исторической да и с геополитической точки зрения Израиль лишь все глубже закапывает сам себя в землю, то есть гарантированно хоронит себя, обрекая на ответный удар, который в силу накопленной энергии вполне может привести и к его уничтожению.

Что может остановить катастрофу — сейчас в Газе, а в будущем в Израиле? Только вера, разум и воля людей, которые руководят ключевыми странами мира, вовлеченными в конфликт и имеющими влияние на него.

Придется подняться над шелухой собственной пропаганды и увидеть реальную картину происходящего и надвигающиеся мрачные перспективы. И перестать идти с закрытыми глазами по пути, который как минимум ведет в тупик, а как максимум может стать дорогой к обрыву. Израиль должен остановиться, пока не стало совсем поздно. Чтобы не пришлось его к этому принуждать.