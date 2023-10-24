С начала вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля прошло уже более двух недель, но израильские военные всё ещё откладывают дату удара возмездия.

Иван Шилов ИА Регнум

Первые лица израильского правительства, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, практически сразу после событий 7 октября пообещали скорейшую ликвидацию всех причастных к вторжению боевиков и анонсировали масштабную военную операцию в секторе Газа с целью окончательно ликвидировать ХАМАС. Однако пока Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ограничилась призывом 300 тысяч резервистов и началом масштабной кампании по уничтожению инфраструктуры боевиков в секторе.

Командование ЦАХАЛ разъясняет: авиаудары должны подготовить начало сухопутной операции, лишив палестинские группировки возможности вести боевые действия в плотной городской застройке.

«Мы атакуем очень и очень сильно, убиваем старших командиров, убиваем рядовых боевиков, уничтожаем инфраструктуру и действуем с большой решимостью. Это путь решительного наступления, направленного на уничтожение ХАМАС, где бы он ни находился. Подготовка к сухопутному маневру на юге проведена хорошо», — заверял начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Херци Ха-Леви на встрече с офицерами.

При этом — как уже говорилось выше — израильские власти не называют конкретных сроков операции, которая с каждым днём откладывается.

Times of Israel отмечает: командование ЦАХАЛ завершило все необходимые приготовления и настаивает на скорейшем начале наступления, но кабинет Нетаньяху может перенести операцию на неопределённый срок.

Возможности на грани исчерпания

Высказывается мнение: на позицию властей оказывает влияние ситуация с иностранными заложниками в Газе.

Накануне ХАМАС выпустил двоих заложниц в качестве жеста доброй воли. По информации ряда СМИ, группировка при посредничестве властей Египта ведёт переговоры об освобождении всех неизраильтян или же всех гражданских заложников.

В ответ группировка рассчитывает на открытие КПП «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом и начало поставок гуманитарной помощи.

Кроме того, правительство Израиля опасается, что наземная операция в Газе может затянуться на несколько месяцев и привести к большим потерям, как военным, так и имиджевым. Такая версия фигурирует в публикации издания Vice. Предположение резонно, ведь в Газе всё ещё остаются десятки тысяч боевиков ХАМАС, «Палестинского исламского джихада» и других группировок, которые готовятся к городским боям.

Опасения израильских властей вызывает и возможное вступление в конфликт ливанской группировки «Хезболла» и палестинских фракций, действующих на Западном берегу реки Иордан (которые находятся под контролем официальных властей Палестинской автономии во главе с лидером группировки ФАТХ Махмудом Аббасом).

В этой ситуации Израиль «находится на пределе возможностей» и именно поэтому вторжение в Газу откладывается, полагают западные эксперты.

Впрочем, по мнению военного эксперта Юрия Лямина, мобилизационные возможности ЦАХАЛ далеко не исчерпаны.

После мобилизации резервистов численность израильской армии приблизилась к 550–600 тысячам человек. Количественно ЦАХАЛ превосходит все палестинские группировки вместе взятые, не говоря про тотальный перевес в артиллерии, бронетехнике и авиации, которых у палестинцев просто нет.

Но ситуацию может изменить вступление в конфликт других региональных игроков.

«Хезболла» выходит за рамки стандартного обострения

«Проблемой для Израиля может стать эскалация нынешнего ограниченного конфликта с ливанской «Хезболлой» до полномасштабной войны», — указывает Лямин.

Вести одновременно наступление в секторе Газа и в южном Ливане для Израиля может оказаться затруднительным. Особенно учитывая, что на помощь «Хезболле» могут прийти шиитские добровольцы из Ирака, Сирии и других стран, отмечает эксперт.

Ранее в «Хезболле» признали гибель сорока членов группировки в пограничных столкновениях с израильтянами. Артиллерия и дроны «Хезболлы» атакуют позиции ЦАХАЛ, уничтожают наблюдательные пункты и бронетехнику. Однако пока конфликт не выходит за рамки «стандартного» обострения между Ливаном и Израилем.

Если же ЦАХАЛ всё же решится на операцию в Газе, «Хезболла» может мобилизовать десятки или даже сотни тысяч своих сторонников. Многие из них имеют реальный боевой опыт, полученный в ходе войны в Сирии, где группировка поддержала правительство президента Башара Асада.

Гипотетически Израиль может сосредоточиться на ситуации в Газе, перейдя на северных границах к глухой обороне. То есть не предпринимать никаких действий «на земле», а сосредоточиться на нанесении ответных ударов.

Однако в таком случае обмен обстрелами может выйти на совершенно иной уровень.

«Длительный обмен ракетными и авиационными ударами чреват серьёзными разрушениями не только для Ливана, но и для Израиля. Ударный потенциал «Хезболлы» просто несопоставимо выше всего, что было у палестинцев», — отмечает Юрий Лямин.

Броня крепка, но без снарядов сложно

Война «на два фронта», очевидно, чревата для Израиля исчерпанием внутренних ресурсов. Конфликт средней интенсивности ЦАХАЛ ещё может обеспечивать за счёт собственных ресурсов, однако если операция затянется, Израилю придётся обращаться за помощью.

В Иерусалиме уже обратились к США с просьбой предоставить десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, которые ранее были изъяты с мобилизационных складов ЦАХАЛ в пользу Украины. В Вашингтоне удовлетворили запрос Израиля, однако эта поставка может оказаться только первой из ряда многих последующих.

Оборонная промышленность Израиля тесно связана с американским ВПК и самостоятельно не сможет обеспечивать потребности армии, ведущей полномасштабную войну, указывает военный эксперт Александр Михайловский.

«Эскалация конфликта в первую очередь приведёт к исчерпанию запасов ракет для ПВО, авиационных боеприпасов. Потом настанет черёд артиллерийских снарядов, танковых 120-мм снарядов. А затем потребуются уже поставки более технологичных вещей, вроде систем наведения, комплектующих для дронов и так далее до бесконечности», — перечислил эксперт.

Израиль всё же рассматривает возможность сухопутной операции в Газе, полагает Михайловский. Об этом говорит, в частности, «добронирование» танков Merkava, которые были переброшены на границу с сектором Газа. Машины получили так называемый козырёк — металлическую защитную конструкцию, предназначенную для защиты от дронов. Аналогичные системы защиты получили израильские БТР Puma и другая бронетехника.

Впрочем, готовность военных не означает, что израильское правительство будет столь же решительным.

США опасаются втягиваться в конфликт

На власти Израиля может оказывать влияние позиция США. В Белом доме обеспокоены тем, что цели, которые ставит перед собой израильская армия, недостижимы и у ЦАХАЛ нет рабочего плана операции. Такую версию вбросила New York Times со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

На настроение Белого дома оказывают влияние и другие обстоятельства. В среду 18 октября так называемое «Исламское сопротивление в Ираке» начало наносить удары по базам армии США на Ближнем Востоке. В ночь с 23 на 24 октября под удар попало сирийское месторождение Аль-Омар, где американцы ведут незаконную добычу нефти.

В субботу 21 октября военные корабли ВМС США, действующие в акватории Красного моря, отразили ракетный пуск с территории Йемена группировкой «Ансаралла», члены которой известны как хуситы. Глава правительства хуситов Абдул Азиз бин Салех Хабтур подтвердил, что ракеты были выпущены по территории Израиля в демонстрационных целях. В дальнейшем хуситы могут начать наносить регулярные удары по израильской территории.

Под удар также могут попасть корабли ВМС США и американские военные базы в Саудовской Аравии и ОАЭ. Заявление хуситов не стоит рассматривать как браваду: ранее группировка продемонстрировала имеющиеся на её вооружении ракеты Quds (арабское название Иерусалима) с дальностью применения до 2000 км. Также хуситы имеют на вооружении дроны-камикадзе Wa’id-2 (версия иранских дронов Shahed 136), обладающие максимальной дальностью применения до 2500 км.

В складывающихся обстоятельствах США фактически втягиваются в конфликт, не сулящий при этом быстрой победы (а может и победы как таковой).

«Не стоит забывать, что в США начинается избирательный цикл. Любой промах Байдена, прилёт по базе армии США баллистической ракеты будет использован республиканцами в своих целях. Поэтому США постараются помочь Израилю найти невоенный выход из ситуации с сохранением лица», — отмечает Михайловский.

С другой стороны, возможное промедление с началом операции в Газе может привести к началу разбирательств уже в самом Израиле. В местной прессе всё чаще критикуется гражданское и военное руководства страны, которые допустили прорыв боевиков из Газы. Поэтому израильские власти могут в итоге решиться на военную операцию.

Эксперты сходятся во мнении, что в конечном итоге Израиль сможет самостоятельно решить ситуацию с ХАМАС. Однако расширение конфликта и возможные имиджевые потери могут нивелировать любые локальные военные успехи.

Лавируя между Сциллой и Харибдой, израильские власти пытаются найти оптимальное решение, которое бы позволило решить вопрос Газы, сведя при этом к минимуму возможные последствия. Но пока такого решения не предвидится.