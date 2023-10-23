СМИ сообщили причину переносов наземной операции в Газе
NYT: Израиль откладывал наземную операцию из-за переговоров о заложниках
Вашингтон, 23 октября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на американских чиновников.
Уточняется, что достоверная причина переноса операции неизвестна, при этом несколько источников из числа высокопоставленных сотрудников администрации президента США Джо Байдена связали это с плохим ходом переговоров по возвращению захваченных ХАМАС заложников.
Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что наземная операция армии Израиля в секторе Газа почти неизбежна, если только палестинское движение ХАМАС не освободит всех заложников и не разоружится. По его словам, целью израильских военных является лишение ХАМАС военного потенциала. Если бы боевики ХАМАС вышли из своих укрытий, вернули заложников и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена, но они этого не сделают, отметил он, добавив, что армии Израиля «придётся провести наземную операцию» в Газе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по более чем 320 целям в секторе Газа.
Ранее Bloomberg сообщило о том, что Израиль под влиянием США решил скорректировать свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Трое представителей израильских властей заявили, что роль и влияние Вашингтона в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС стали гораздо больше, чем были ранее.