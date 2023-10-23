Вашингтон, 23 октября, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Власти Израиля не раз откладывали начало полномасштабной наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа для того, чтобы выиграть время в переговорах по заложникам, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на американских чиновников.

Khaled Omar/Global Look Press

Уточняется, что достоверная причина переноса операции неизвестна, при этом несколько источников из числа высокопоставленных сотрудников администрации президента США Джо Байдена связали это с плохим ходом переговоров по возвращению захваченных ХАМАС заложников.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что наземная операция армии Израиля в секторе Газа почти неизбежна, если только палестинское движение ХАМАС не освободит всех заложников и не разоружится. По его словам, целью израильских военных является лишение ХАМАС военного потенциала. Если бы боевики ХАМАС вышли из своих укрытий, вернули заложников и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена, но они этого не сделают, отметил он, добавив, что армии Израиля «придётся провести наземную операцию» в Газе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла удары по более чем 320 целям в секторе Газа.

Ранее Bloomberg сообщило о том, что Израиль под влиянием США решил скорректировать свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа. Трое представителей израильских властей заявили, что роль и влияние Вашингтона в вопросе борьбы с палестинским движением ХАМАС стали гораздо больше, чем были ранее.