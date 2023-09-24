Москва, 24 сентября, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Московском зоопарке выяснили пол детёныша панды, родившегося месяц назад.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

«Накануне зоологи осмотрели малыша и узнали, что это самка», — написал мэр города в своём Telegram-канале

В сообщении также говорится, что маленькая панда весит 1288 граммов, а по размеру она — 36,8 см. Зоологи отмечают, что все параметры детёныша в норме, он развивается и хорошо набирает вес.

Собянин также отметил, что обе панды — мама и детёныш — чувствуют себя прекрасно. Специалисты регулярно осматривают маленькую панду. В подготовленном для этого инкубаторе есть всё необходимое. Там поддерживается комфортная температура и влажность воздуха.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

Помимо этого, в сообщении говорится, что в первые дни после родов панда Диндин прятала и оберегала детёныша. Панда не могла спокойно поесть или даже поспать. Однако, когда детёныш подрос, Диндин стала спокойнее относится к тому, что детёныша забирают на осмотр. В это время мама-панда ест бамбук и отдыхает.

Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина

В августе мэр города сообщил, что в Московском зоопарке родился первый детёныш большой панды. Он отметил, что это уникальное и очень редкое событие, которое стало возможным благодаря слаженной работы российский и китайских специалистов.

Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Панды являются национальным символом и достоянием Китая, поэтому передача животных в другую страну считается знаком большого доверия. Позже подросших панд Жуи и Диндин познакомили друг с другом. Для контроля процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая.