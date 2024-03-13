Материалы с тегом «Московский зоопарк»
Панду Катюшу в Московском зоопарке посетили более 40 тысяч человек
С момента выхода в большой вольер панду Катюшу в Московском зоопарке посетили более 40 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента культуры. «За первые пять дней Катюшу увидели больше 40 тысяч человек. В павильон «Фауна...
13 марта 2024
Панда в большом городе. Катюшу выпустили в новый вольер
Недавнему новобранцу Московского зоопарка панде Катюше показали дивный новый мир — выпустили в большой вольер. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что теперь она будет обитать в открывшемся 8 марта павильоне «Фауна Китая». До этого момента Катюша и её мама Диндин обитали в неэкспозиционном...
8 марта 2024
Женщины в леопардовой одежде смогут попасть в Московский зоопарк бесплатно
Вход в Московский зоопарк с 8 по 10 марта будет бесплатным для женщин в одежде с леопардовым принтом. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. Акция приурочена к празднованию Международного женского дня и направлена на поддержку диких животных. Условие бесплатного входа в Московский зоопарк в эти...
6 марта 2024
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал готовиться к лету и сбросил два килограмма, сообщили 5 марта в пресс-службе зоопарка. «Тимоша уже вовсю готовится к лету: он худеет и активно гуляет по вольеру», — говорится в сообщении. В зоопарке пояснили, что зимой Тимофей весил 7 кг, а сейчас — 4,8 кг...
5 марта 2024
Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили рыбно-фруктовый торт
Сотрудники Московского зоопарка поздравили Айку с Днём полярного медведя и подарили ей торт из рыбы, фруктов и ягоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного зоосада в Telegram-канале. Отмечается, что в подарок медведица получила два торта — снежный и ледяной. Первый приготовили из снега, фруктов...
27 февраля 2024
Маленькой панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев
Детёнышу панды Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев. В честь праздника ей подготовили съедобный подарок — «роллы» из бамбука с морковкой. Видеозаписью 25 февраля поделилась генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. «Она получила свою первую морковку и...
25 февраля 2024
Министр обороны Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки в ДНР
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил президенту России Верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в...
новость часа
17 февраля 2024
В Москве анонсированы мероприятия в честь китайского Нового года в выходные
В Москве представили программу по завершению празднования китайского Нового года в российской столице. План мероприятий на выходные опубликован на сайте правительства столицы. Отмечается, что 16, 17 и 18 февраля станут заключительными днями фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Как напомнили в...
16 февраля 2024
Голосование за имя амурскому тигру пройдёт в проекте «Активный гражданин»
Москвичи смогут выбрать новое имя для амурского тигра из Московского зоопарка. Всего предложено четыре варианта, но участникам голосования будет дана возможность предложить и свой вариант имени, говорится на сайте правительства столицы. Так, среди предложенных прозвищ значатся Орион, Амур, Хабар и...
15 февраля 2024
Московский зоопарк показал объятия панды Катюши с мамой Диндин
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своём Telegram-канале видео игр панды Катюши со своей мамой Диндин. Кадры сняты во взрослом вольере, куда раньше Катюша заходить опасалась. Сейчас же сотрудникам зоопарка удалось снять, как она лежит на животе у мамы, они...
13 февраля 2024
Собянин: больше 1,2 тыс. видов животных обитают в Московском зоопарке
12 февраля Московскому зоопарку исполнилось 160 лет. Зоосад стал домом для более 1,2 тысяч различных видов животных, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин. Мэр Москвы подчеркнул, что работники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций, а одной из их главных целей является...
12 февраля 2024
В Московском зоопарке рассказали о русском характере панды Катюши
У малышки-панды Катюши московский, русский характер, заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Она считает, что животное «невероятно харизматично». Директор зоопарка отметила, что участие России в программе по изучению такого редкого вида животных, как большая гигантская...
12 февраля 2024
Московский зоопарк подготовил особую программу мероприятий к своему юбилею
Московский зоопарк подготовил специальную программу мероприятий в честь 160-летнего юбилея. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба мэра Москвы. «Московский зоопарк, один из старейших в Европе, был основан в 1864 году. Тогда в нем находилось около 300 обитателей, а сегодня их количество выросло до...
5 февраля 2024
Московский зоопарк показал «бунтующую» панду Катюшу
Маленькая панда Катюша из Московского зоопарка достаточно окрепла и начала проявлять характер. Кадры «несогласия» детёныша с требованиями матери опубликовала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. Маме Диндин становится всё сложнее справляться с непоседой. На...
28 января 2024
Московский зоопарк проведёт акцию по сбору подарков для животных
Московский зоопарк с 19 по 21 января проведёт акцию, в рамках которой все желающие смогут бесплатно посетить зверинец, если принесут подарки животным, сообщила пресс-служба зоопарка в своём Telegram-канале. «Традиционная акция «В зоопарке ждут подарки» пройдёт с 19 по 21 января. В рамках акции...
18 января 2024
Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя
Жители Москвы выбрали имя Катюша для маленькой панды из Московского зоопарка. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в личном блоге. По его словам, в голосовании в системе электронных опросов правительства Москвы «Активный гражданин» приняли участие более 380 тыс. человек. «С самого...
3 января 2024
Московский зоопарк показал появившихся на свет детёнышей капибары
В Московском зоопарке у пары капибар Кузьмы и Малой появилось на свет третье по счёту потомство, два детёныша. В Telegram-канале зоопарк показал кадры с новорожденными. На видео капибарам всего четыре дня. «15 декабря в Московском зоопарке появились на свет два детеныша капибары», — говорится в...
30 декабря 2023
У маленькой панды из Московского зоопарка появилась первая игрушка
Малышка-панда из Московского зоопарка поиграла со своей первой игрушкой — яркой оранжево-зелёной верёвкой, завязанной на конце большим круглым узлом. Видео показали сотрудники зоопарка. Маленькая чёрно-белая медведица сначала обнюхала новую игрушку, затем попыталась её погрызть, но получилось...
28 декабря 2023
Московский зоопарк помог животным «Сафари-парка», пострадавшим от шторма
Специалисты Московского зоопарка оказали помощь животным херсонского «Сафари-парка», пострадавшего во время шторма. Об этом ИА Регнум сообщила пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ). Отмечается, что просьба о помощи поступила спустя неделю после того, как регион накрыла непогода. Из-за...
22 декабря 2023
Первые шаги маленькой панды сняли на видео в Московском зоопарке
Маленькая панда, которая родилась в Московском зоопарке в конце августа, сделала первые шаги. Об этом гендиректор зоопарка Светлана Акулова сообщила 19 декабря в своём Telegram-канале. «У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов», — написала Акулова под видеороликом с...
19 декабря 2023