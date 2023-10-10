За 48 часов Израиль «поставил под ружьё» 300 тысяч резервистов, недостатка в боевом оснащении нет, отчиталась 10 октября пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

Ilia Yefimovich/Global Look Press

Перед началом наземной операции военные провели эвакуацию жителей всех населённых пунктов, «прилегающих к забору», — заграждениям, разделяющим Израиль и сектор Газа. «Мы создаем новый забор — железный — состоящий из танков, самолетов и вертолетов. Любой, кто приблизится к нему, погибнет», — цитирует ТАСС заявление главы армейской пресс-службы бригадного генерала Даниэля Хагари в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ».

Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/ТАСС

Zhang Tianlang/Global Look Press

Боевики правящей в секторе Газа группировки ХАМАС тем временем объявили свою «эвакуацию» — дали несколько часов жителям города Ашкелон (в 21 км от сектора), чтобы те покинули свои дома. В крупном городе Беэр-Шева на юге страны и в населённых пунктах в пустыне Негев звучат сирены воздушной тревоги.

Zhang Tianlang/Global Look Press

Zhang Tianlang/Global Look Press

Израильская армия пока не приступила к наземной фазе операции «Железные мечи», основные удары наносятся с воздуха. 10 октября очевидцы опубликовали кадры разрушенного Исламского университета в Газе. На кадрах, как утверждается, также можно увидеть руины одного из зданий, принадлежащих ХАМАС, и инженерного завода.

Ранее в Сети были опубликованы кадры последствий удара по площади Ансара, на которой расположены руководящие структуры ХАМАС. На кадрах можно увидеть разрушенные здания, повреждённые автомобили, пыль и дым на улице.

Mohammed Talatene/Global Look Press

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

IMAGO/Salah Abbas apaimages/Global Look Press

Всего же, по состоянию на вечер 9 октября, целями израильских атак стали более 1700 объектов, которые, как утверждается, имеют отношение к ХАМАС. В частности, упоминаются поражённые арсенал и командный пункт исламистской группировки. ВВС ЦАХАЛ также атаковали КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа. Ежечасно ЦАХАЛ продолжает наносить десятки ударов.

Mohammed Talatene/Global Look Press

Mohammed Talatene/Global Look Press

Тем временем в Израиле обнародовали данные о количестве граждан страны, погибших с начала «Потопа Аль-Аксы» — как ХАМАС назвал своё нападение на прилегающие к сектору Газа города и ракетные обстрелы израильской территории. В сообщении посольства еврейского государства в США говорится о не менее чем одной тысяче убитых израильтян. По сообщению израильской стороны, по территории страны было выпущено почти 5 тысяч ракет.

Yasser Qudih/Global Look Press

В свою очередь в минздраве Палестинской автономии сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тысячи раненых после начала израильской военной операции.