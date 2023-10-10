Вашингтон, 10 октября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. В результате нападения палестинского радикального движения ХАМАС погибли не менее 1000 израильтян, сообщило 10 октября посольство еврейского государства в США в соцсети Х (ранее Twitter).

Zuma/TASS

«Не менее 1008 израильтян погибли, еще 3418 пострадали», — сказано в сообщении. Также диппредставительство уточнило, что по территории Израиля было выпущено по меньшей мере 4969 ракет.

В этот же день Минздрав Палестины заявил, что число погибших в результате ударов со стороны Израиля по сектору Газа и в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан возросло до 788. Кроме этого, порядка 4,1 тыс. человек получили ранения.

Ранее израильская радиостанция Kan сообщила 9 октября, что в ходе конфликта погибли 800 человек, ещё 2,4 тыс. человек пострадали. В минздраве Палестины сообщили о 560 погибших и примерно 2,8 тыс. раненых.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Военное крыло радикального палестинского движения объявило о проведении против Израиля операции «Потоп Аль-Аксы».

Власти Израиля 8 октября объявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов и что операция переходит к фазе полного уничтожения ХАМАС.

10 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе.