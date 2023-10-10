Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС дало несколько часов жителям израильского города Ашкелона, чтобы те покинули свои дома. Об этом 10 октября сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

ATEF SAFADI/EPA/ТАСС Израильские военнослужащие у города Ашкелон

«В ответ на преступление врага, заключающееся в принуждении нашего народа покинуть свои дома в нескольких районах сектора Газа, мы даём жителям Ашкелона возможность покинуть его до пяти часов вечера этого дня», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Армии обороны Израиля заявили о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа. Власти палестинской автономии в свою очередь сообщили, что число погибших от ударов армии Израиля в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан достигло 788 человек.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Власти Израиля 8 октября объявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов.

Как отметил в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок, не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил он.