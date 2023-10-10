ХАМАС дал несколько часов жителям Ашкелона, чтобы покинуть дома
ХАМАС дал несколько часов жителям израильского Ашкелона, чтобы покинуть дома
Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС дало несколько часов жителям израильского города Ашкелона, чтобы те покинули свои дома. Об этом 10 октября сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
«В ответ на преступление врага, заключающееся в принуждении нашего народа покинуть свои дома в нескольких районах сектора Газа, мы даём жителям Ашкелона возможность покинуть его до пяти часов вечера этого дня», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА Регнум, ранее в Армии обороны Израиля заявили о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа. Власти палестинской автономии в свою очередь сообщили, что число погибших от ударов армии Израиля в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан достигло 788 человек.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. За атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. Власти Израиля 8 октября объявили о переводе государства в состояние войны. Утром 9 октября в Армии обороны Израиля заявили, что на службу призваны 300 тысяч резервистов.
Как отметил в беседе с ИА Регнум востоковед, историк, эксперт по вопросам арабо-израильского противостояния Артём Кирпичёнок, не исключено, что израильско-палестинский конфликт может перекинуться и на соседние государства. Есть вероятность, что действия палестинцев поддержит организация «Хезболла», которая базируется в Южном Ливане. Кроме того, демонстрации с требованием оказания поддержки Палестине проходят и в целом ряде других мусульманских стран региона, добавил он.