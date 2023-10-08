Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. Власти Израиля проголосовали за официальное объявление войны в стране с правом проведения военных операций, сообщило 8 октября издание The Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум Израиль

«Военно-политический кабинет одобрил переход к состоянию войны», — говорится в материале.

Кабинет министров также одобрил начало крупных военных операций.

Палестинское движение ХАМАС ударило по Израилю 7 октября. После этого Тель-Авив объявил о «готовности к войне». Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры палестинского движения ХАМАС.

Шесть человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Ашкелон на юге Израиля. Одна из ракет ударила по городской больнице «Барзилай».

Премьер Израиля утром 8 октября заявил, что армия страны завершила первую фазу операции «Железные мечи», уничтожив большую часть палестинских сил, проникших на фоне обстрелов в страну. Он добавил, что Израиль вступает в долгую и тяжёлую войну. Нетаньяху также рассказал, что израильская армия перешла в наступление, которое продолжится «без оговорок и передышек».

Армия обороны Израиля 8 октября нанесла удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и командному посту радикальной группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Военнослужащие Вооружённых сил Израиля ударили по мечетям, которые, по данным ЦАХАЛ, использовали для террористической деятельности. Помимо этого, израильская авиация нанесла серию ударов по объектам, расположенным в секторе Газа. Кроме того, войска Израиля создали на территории этого палестинского анклава закрытую военную зону. Израильские военные атаковали с воздуха по комплексу, принадлежащему главе разведки палестинского движения ХАМАС.

Позднее в Израиле сообщили о ликвидации более 400 боевиков движения ХАМАС в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта. Там заявили, что ещё десятки боевиков находятся в плену.

Также армия обороны Израиля заявила о миномётном обстреле города Метула, который расположен в северной части страны, со стороны ливанской границы. По словам израильских военных, после проведённых в этом районе обысков нашли остатки боеприпасов. В этот же день израильские войска решили нанести удар по одному из районов Ливана в ответ на обстрел. Под удар попала деревня Кфар-Шуба на юге страны. Ответственность за обстрел трёх позиций армии обороны Израиля взяло на себя ливанское движение «Хезболла».

Позднее стало известно о гибели командира израильской пехотной бригады «Нахаль» Йонатана Штайнберга. Высокопоставленный военный погиб в районе Керем Шалом, неподалёку от границы с сектором Газа. Его убил член группировки ХАМАС, с которым он столкнулся, следуя к своему подразделению.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что не менее 20 тыс. жителей Газы покинули дома из-за боевых действий.

Количество жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило 600 человек. Ранения получили более 2 тысяч. От ответных ударов в секторе Газа погибли 320 человек, около 1990 получили ранения. Также известно о гибели в Израиле двух женщин, имевших украинское гражданство.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта Минэкономразвития призвало россиян воздержаться от поездок в Израиль. В ведомстве туроператоров попросили приостановить продажу туров в Израиль, пока ситуация в стране не нормализуется.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что эскалация конфликта между сторонами носит небывалый характер, а наблюдаемый процесс позволяет говорить, что ситуация вряд ли разрешится в ближайшие дни.