Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Очевидцы опубликовали кадры разрушенного Исламского университета в Газе. На кадрах, как утверждается, можно увидеть руины Исламского университета, одного из зданий ХАМАС и инженерного завода.

Кадр из видео

Пользователи в социальных сетях сообщают, что видео было снято после обстрела города со стороны армии Израиля.

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Как передавало ИА Регнум, ранее в Сети были опубликованы кадры разрушений в Газе. По словам пользователей, на видео — правительственная площадь Ансара. На кадрах можно увидеть разрушенные здания, повреждённые автомобили, пыль и дым на улице.

Число погибших в результате ударов со стороны Израиля по сектору Газа и в результате столкновений на Западном берегу реки Иордан возросло до 788.

7 октября палестинское движение ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю, за атакой последовало проникновение бойцов ХАМАС в приграничные районы на юге страны. После этого Тель-Авив объявил о готовности к войне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала объекты и командные центры ХАМАС.

Израильская армия нанесла ранним утром 10 октября серию ударов по населённым пунктам сектора Газа. По информации СМИ, в городе Бейт-Лахия при атаке в одном из домов погибла семья из 14 человек.