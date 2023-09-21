Москва простилась со знаменитым поэтом-песенником Николаем Добронравовым. Постоянный соавтор композитора Александры Пахмутовой, в браке с которой он прожил 65 лет, Николай Николаевич написал более полутысячи стихов для семейного творческого «тандема».

Владимир Гердо/ТАСС

Песни на слова Добронравова: «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Трус не играет в хоккей», «Нам не жить друг без друга», прощальная композиция Олимпиады-80 «До свидания, Москва!», «И вновь продолжается бой» — вошли в золотой фонд советской и российской патриотической лирики и классической эстрады. Работы Пахмутовой и Добронравова стали частью репертуара таких мастеров, как Муслим Магомев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, Георг Отс.

Артем Геодакян/ТАСС Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым

Станислав Красильников/РИА Новости Певец Сергей Пенкин на церемонии прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым

Станислав Красильников/РИА Новости Президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР Владислав Третьяк на церемонии прощания с поэтом-песенником Николаем Добронравовым

Поэт скончался 16 сентября на 95-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования Александре Николаевне Пахмутовой в связи с кончиной её мужа. Российский лидер назвал Добронравова выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход — большая, невосполнимая утрата для России, подчеркнул президент.

Артем Геодакян/ТАСС

Станислав Красильников/РИА Новости

Добронравов как никто другой умел найти особенные, душевные, глубокие и искренние слова для каждого произведения, приводит ТАСС слова премьера Михаила Мишустина.

Трагическим финалом, который отдался пронзительной болью, назвала известие о смерти Добронравова депутат Госдумы, член президиума Совета при президенте по культуре и искусству Елена Ямпольская.

Артем Геодакян/ТАСС

Гражданская панихида прошла 20 сентября в Концертном зале имени Чайковского. Проститься с поэтом пришли не менее трёх сотен человек, среди которых были его коллеги, друзья, а также большое количество поклонников творчества тандема Добронравов — Пахмутова, сообщил ТАСС.

Николая Добронравова похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилами известных актрис Веры Васильевой и Элины Быстрицкой.