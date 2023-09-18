Москва, 18 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Александре Пахмутовой в связи с кончиной Николая Добронравова.

«Уважаемая Александра Николаевна, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга — Николая Николаевича Добронравова», — говорится в тексте телеграммы, опубликованной 18 сентября на сайте Кремля.

Советский и российский поэт, автор знаменитых песен «Трус не играет в хоккей» и «Как молоды мы были» Николай Добронравов скончался 16 сентября в Москве в возрасте 94 лет.

Новость дополняется.