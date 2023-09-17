Москва, 17 сентября, 2023, 10:56 — ИА Регнум. Советский и российский поэт, автор знаменитых песен «Трус не играет в хоккей» и «Как молоды мы были» Николай Добронравов скончался 16 сентября в Москве в возрасте 94 лет.

Илья Питалев/РИА Новости Николай Добронравов

О кончине выдающегося поэта-песенника сообщил в своём Telegram-канале артист Николай Басков. Он напомнил слова из его песни «Надежда».

«Нас по прежнему ждут московские метели, но увы, без Добронравова… Хотя такие люди с нами навсегда», — написал Басков.

Депутат Госдумы, член президиума Совета при президенте РФ по культуре и искусству Елена Ямпольская в своём канале назвала известие о смерти Добронравова трагическим финалом, который отдался «пронзительной болью».

«Тут «ушла эпоха» — вообще ни о чём. Половина великой песенной вселенной утрачена», — подчеркнула Ямпольская.

Причиной смерти Добронравова стала тяжёлая и продолжительная болезнь. Вдове поэта, композитору Александре Пахмутовой о его кончине пока не сказали. Тяжёлую новость ей сообщат в присутствии знакомых и бригады медиков, пишет «Экспресс-газета».

Как сообщало ИА Регнум, похороны Добронравова пройдут на Новодевичьем кладбище, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Дата и время прощания пока не названы.

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950 году окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени Горького, в 1952 году — Московский городской учительский институт. В 1950-х Добронравов служил в Московском театре юного зрителя (МТЮЗ), в этом же время он снялся в фильмах «Спортивная честь» и «Возвращение Василия Бортникова». Писал новогодние сказки, инсценировки и оригинальные пьесы для детского и музыкального вещания, пьесы для кукольных театров.

В 1956 году Добронравов женился на композиторе Александре Пахмутовой. В творческом союзе они создали множество известных песен: «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Знаете, каким он парнем был», «Команда молодости нашей», «Трус не играет в хоккей», прощальную композицию Олимпиады-80 «До свидания, Москва!», «Любовь, комсомол и весна», «И вновь продолжается бой», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда», «Нам не жить друг без друга», «Птица счастья» и другие.

Песни на стихи Добронравова исполняли Сергей Лемешев, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, ансамбли «Самоцветы», «Песняры», «Верасы» и другие.

Добронравов выпустил ряд поэтических сборников, был соавтором сценария художественно-документального фильма «О спорт, ты — мир!»