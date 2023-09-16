Москва, 17 сентября, 2023, 00:48 — ИА Регнум. На 95-м году жизни 16 сентября скончался один из самых знаменитых поэтов-песенников России, лауреат Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, член Союза писателей, супруг и соавтор композитора, пианистки, народной артистки СССР Александры Николаевны Пахмутовой Николай Николаевич Добронравов.

Kremlin.ru Александра Пахмутова и Николай Добронравов

О безвременной кончине знаменитого поэта-песенника в соцсетях написал певец Николай Басков.

Поэт умер после продолжительной и тяжелой болезни.

Супруги прожили более 65 лет. В их семейном творческом архиве почти 500 песен, которые стали популярными хитами, их пела и поёт вся Россия. Многие песни супругов стали гимнами российских городов.

Известно, что перед началом 2021 года Пахмутова и Добронравов заразились коронавирусом. Тяжело болели, но благополучно вылечились.

За годы совместной жизни у пары детей не было.

Александре Пахмутовой 93 года.

Добронравов является автором таких популярных песен: «Надежда», «Нежность», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Герои спорта», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Я не могу иначе», «До свиданья, Москва!».