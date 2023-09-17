Москва, 17 сентября, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Поэта-песенника Николая Добронравова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил 17 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Николай Добронравов

Он назвал невосполнимой утратой кончину выдающегося поэта, автора песен «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были» и сотен других. Мэр Москвы выразил соболезнования вдове Добронравова Александре Пахмутовой.

«Николай Николаевич Добронравов будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Светлая память», — написал Собянин в Telegram-канале.

Мэр Москвы отметил необыкновенный лиризм и романтику песен на стихи Добронравова. Эти песни любимы многими поколениями, они всегда придавали сил, помогали в печали и в радости, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, Николай Добронравов скончался 16 сентября в Москве после продолжительной и тяжёлой болезни. Ему было 94 года. Более 65 лет он прожил в браке с композитором Александрой Пахмутовой. В их семейном творческом архиве почти 500 песен, ставших популярными хитами.