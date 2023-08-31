В Италии открылся 80-й по счёту Венецианский кинофестиваль. Киносмотр будет проходить на острове Лидо до 9 сентября. Нынешняя церемония проходит с ограничениями: например, часть кинозвёзд отказалась от приезда в Италию из-за забастовки американской Гильдии актёров.

С июля Гильдия киноактёров США и Американская федерация артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA) бастуют против Альянса продюсеров кино и телевидения — к радикальным мерам перешли после неудачной попытки прийти к соглашению. Артисты требуют увеличения зарплат и компенсаций за переработки, а также ограничения использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Giandomenico D’Angelo/Keystone Press Agency/Global Look Press Модель Мариякарла Босконо

По условиям забастовки, члены гильдии и SAG-AFTRA должны воздержаться от публичных мероприятий.

Так, от посещения церемонии открытия Венецианского кинофестиваля отказались Брэдли Купер, Эмма Стоун, Майкл Фассбендер, Бенедикт Камбербетч и другие. При этом фильмы с их участием будут показаны на фестивале. Актёров, которые не входят в американскую актёрскую гильдию, ограничения не касаются, поэтому европейские и азиатские кинозвёзды всё же могут посетить церемонию.

TASS/Zuma/Mario Cartelli Модель Бьянка Балти

Giandomenico D’Angelo/Keystone Press Agency/Global Look Press Джордж и Амаль Клуни

TASS/EPA/ETTORE FERRARI Актер Пьерфранческо Фавино

Из-за забастовок был отменён и показ картины «Претенденты» Луки Гуаданьино («Зови меня своим именем») с Зендеей в главной роли — фильм должен был открывать серию кинопоказов. Вместо него фестиваль откроет кинокартина «Капитан» Эдоардо Де Анджелиса.

Zuma/TASS/Manuele Mangiarotti Актриса Катерина Мурино

TASS/Zuma/Gian Mattia D’Albertо Актриса Шарлотта Рэмплинг и режиссер Лилиана Кавани

EPA/ТАСС/ETTORE FERRARI Актер Патрик Демпси, режиссер Майкл Манн и актер Адам Драйвер (справа налево)

На фестивале также покажут новые фильмы Вуди Аллена, Люка Бессона и Романа Полански: всех трёх режиссёров в разное время обвиняли в сексуальном насилии, из-за чего сразу несколько кинофестивалей отказались от показа их киноработ. А вот Венецианский кинофестиваль не стал отказываться от новых фильмов режиссёров: киноработы «Великая ирония», «Догмен» и «Дворец» всё же покажут на фестивале — правда, вне конкурса.

TASS/IMAGO/Cinzia Camela / LiveMedi Режиссер Лука Гуаданьино

TASS/Zuma/ Mickael Chavet Актриса Шу Ци

TASS/ IMAGO/Gruppo LiveMedia Актриса Ли Мен

При этом некоторые члены Гильдии актёров всё же могут приехать на остров Лидо: например Пенелопа Крус, Адам Драйвер, Джессика Честейн, Калеб Лэндри Джонс и Мадс Миккельсен являются актёрами в фильмах независимых студий, поэтому могут посетить Венецианский кинофестиваль, несмотря на ограничения профсоюза.

В рамках фестиваля ожидается немало громких премьер. Зрители увидят 40-минутный фильм «Чудесная история Генри Шугара», «Убийцу» классика триллеров Дэвида Финчера, а также чёрную комедию Пабло Ларраина о чилийском диктаторе Аугусто Пиночете.

Добавим, что забастовочная волна затронула не только американских кино− и телеактёров. Как сообщало ИА Регнум, ещё в мае протестную акцию объявила Гильдия сценаристов Америки.

Всего в голливудской «стачке» принимают участие около 160 тыс. актёров кино и телевидения. Из-за забастовки впервые с 2001 года пришлось перенести церемонию вручения премий «Эмми», выступления гильдии SAG-AFTRA приостановили производство фильмов «Дэдпул-3». Протесты сказались на съемках «Гладиатора 2» и фильма Mortal Combat.

13 июля телеканал Sky News сообщил, что актёры Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Рами Малек, Роберт Дауни — младший и Эмили Блант покинули премьерный показ фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в связи с объявленной забастовкой.