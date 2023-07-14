Лондон, 14 июля, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Актёры Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек, Роберт Дауни — младший и Эмили Блант покинули премьерный показ фильма «Оппенгеймер» (Oppenheimer, 2023) в Лондоне в связи с объявленной в Голливуде забастовкой. Об этом 13 июля сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Голливуд

Премьера состоялась в кинотеатре сети Odeon на площади Лестер-сквер в центре Лондона. Прибывшие на мероприятие актёры немедленно покинули его после того, как Гильдия киноактеров и Американская федерация артистов телевидения и радио объявили о забастовке, которая начнётся в полночь 14 июля (10:00 мск). Как прокомментировал уход артистов режиссёр фильма Кристофер Нолан, они «отправились писать свои протестные плакаты».

В забастовке примут участие около 160 тысяч актёров кино и телевидения. Основное требование бастующих — увеличение выплат от крупных студий и стриминговых компаний. Актёры присоединятся к 11 тысячам бастующих уже шестую неделю сценаристам. Протестная акция актёров будет первой с 1980 года и обещает стать самой массовой в истории киноиндустрии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что голливудские актёры, не сумевшие достигнуть договорённости об увеличении выплат с крупными студиями и стриминговыми компаниями, 14 июля начнут забастовку.

Отмечается, что из-за протестной акции уже приостановлено производство большинства фильмов и телевизионных программ. В частности, приостановлена работа над «Гладиатором-2» с Полом Мескалем и второй частью картины «Мортал Комбат». Остаются под вопросом съёмки очередного сезона сериала «Дом Дракона».