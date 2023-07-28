Вашингтон, 28 июля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Церемонию вручения премии американской телеакадемии «Эмми» перенесли впервые с 2001 года из-за забастовок актёров. Как сообщило 28 июля издание Variety, новую дату проведения ещё не определили.

TASS/EPA/NINA PROMMER Актриса Фиби Уоллер-Бридж, ставшая лауреатом премии «Эмми»

«Сообщается, что премия «Эмми» не выйдет в эфир 18 сентября», — говорится в статье.

Издание отметило, что о новой дате станет известно не ранее августа. В предыдущий раз церемонию перенесли в 2001 году из-за теракта с башнями Всемирного торгового центра 11 сентября и начала военной операции США в Афганистане.

Ранее ИА Регнум сообщало, что производство фильма «Дэдпул 3» приостановили из-за забастовки Американской актёрской гильдии SAG-AFTRA. Как отмечается, причиной стало, что она не смогла договориться с продюсерами киноленты об условиях трёхлетнего контракта и о повышении оплаты труда. С момента начала акции актёры не могут давать интервью и сниматься в фильмах.

13 июля телеканал Sky News сообщил, что актёры Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Рами Малек, Роберт Дауни — младший и Эмили Блант покинули премьерный показ фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в связи с объявленной забастовкой, в которой примут участие около 160 тысяч актёров кино и телевидения. Из-за протестов уже приостановили производство таких фильмов, как «Гладиатор 2» и «Мортал Комбат».

Также ранее сообщалось о забастовке Гильдии сценаристов Америки — крупного профсоюза, который занимается правами работников кино и телевидения с 1933 года. Решение о забастовке вызвал тупик в переговорах с Альянсом продюсеров кинофильмов и телевизионных продуктов, в котором состоят представители крупных кинокорпораций вроде Netflix, Amazon, Disney и других.

«Эмми» — международная телевизионная награда, считается телевизионным эквивалентом премий «Оскар», «Грэмми» и «Тони». Наиболее известны Прайм-тайм премия «Эмми» и Дневная премия «Эмми», отмечающие соответственно лучшие работы в прайм-тайм и дневном ТВ-эфирах. Церемонии вручения наград проводятся ежегодно с 1949 года. Премию представляют три организации: Американская телевизионная академия, Американская национальная телевизионная академия и Международная телевизионная академия.