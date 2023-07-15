Вашингтон, 15 июля, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Киностудия Marvel временно приостановила съёмки фильма «Дэдпул 3» из-за забастовки Американской актёрской гильдии SAG-AFTRA. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщило издание Deadline.

Цитата из к/ф «Дэдпул 2». реж Дэвид Литч. 2018. США Супергерои

По информации источника, 13 июля SAG-AFTRA объявил забастовку, так как не смог договориться с продюсерами киноленты об условиях трёхлетнего контракт и повышении оплаты труда. С момента начала акции актёры не могут давать интервью и сниматься в фильмах.

Отмечается, что триквел стал первым крупным многомиллионным проектом, пострадавшим от подобных акций протеста. Изначально планировалось, что кинолента выйдет на экраны в мае 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля телеканал Sky News сообщил, что актёры Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Рами Малек, Роберт Дауни — младший и Эмили Блант покинули премьерный показ фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в связи с объявленной забастовкой, в которой примут участие около 160 тысяч актёров кино и телевидения.

Из-за протестной акции уже приостановили производство большинства фильмов, в том числе «Гладиатора 2», «Мортал Комбат» и очередного сезона сериала «Дом Дракона».