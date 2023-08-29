Регионы, взявшие шефство над Херсонской областью, передали в местные школы новые учебники по истории России. Всего было передано более 1,5 тысячи пособий для 11-х классов, которые доставили в новый российский регион из Калининградской и Рязанской областей, Краснодарского края и Адыгеи, уточнили в Telegram-канале областного министерства образования и науки. Учиться по новым книгам старшеклассники начнут уже с 1 сентября.

Алексей Коновалов/ТАСС Геническ. Разгрузка автомобиля с гуманитарной помощью для школы в преддверии начала учебного года

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС Геническ. Разгрузка автомобиля с гуманитарной помощью для школы в преддверии начала учебного года

Алексей Коновалов/ТАСС

«Учебник для 11 класса стал не просто переизданной книгой. Это уникальный труд авторов, раскрывающий важнейший исторический период от Победы в Великой Отечественной войне до настоящего времени, — отметили в херсонском минобразования. — Впервые в новейшей истории России ребятам представилась возможность познакомится с историей своей страны «без цензуры».

Особо отмечается то, что учебник подготовлен с учётом новых технологий и может стать интерактивным: «С помощью QR-кодов читатель может перейти к просмотру исторических и художественных фильмов того времени, услышать мнение современников прошлого и не понаслышке окунуться в будни героев того времени».

Алексей Коновалов/ТАСС

Алексей Коновалов/ТАСС

Авторами новых учебников по отечественной истории выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, напоминает ТАСС. В пособии для старшеклассников полностью переработаны разделы о 1970-1990-х годах и добавлен раздел о событиях после 2014 года, включая специальную военную операцию.

«Мы не останавливались на чисто военных аспектах, войсковых операциях. Об этом надо будет писать потом. Это удел военных историков — анализировать и разбираться», — пояснял Мединский в интервью «Комсомольской правде» 11 августа. Помощник президента также сообщил, что «готовится книга-учебник по военной истории — в том числе по военным операциям». «Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от 5-го до 11-го класса», — пояснил Мединский.

Алексей Коновалов/ТАСС Поселок Счастливцево. Подготовка к началу учебного года в Счастливцевской школе

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Алексей Коновалов/ТАСС Подготовка к началу учебного года в Счастливцевской школе

О том, что в новом учебнике истории для старшеклассников будет раздел о причинах начала СВО, в апреле сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Нужно ответить на вызов времени, дать старшеклассникам необходимые знания о современной истории, отмечали в Минпросвещения.

Алексей Коновалов/ТАСС Новый учебник по истории России для старших классов

На обложке нового учебника будет изображен Крымский мост, рассказал 28 августа в интервью радиостанции «Спутник в Крыму» член Общественной палаты России, журналист, один из соавторов учебника Армен Гаспарян. Он сообщил, что инициатором включения информации о строительстве Крымского моста в пособие для старшеклассников был президент Владимир Путин.