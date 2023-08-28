Симферополь, 28 августа, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Инициатором включения информации о строительстве Крымского моста в новый учебник истории России для старшеклассников был президент Владимир Путин, заявил 28 августа член общественной палаты, журналист, один из соавторов учебника Армен Гаспарян.

В интервью радиостанции «Спутник в Крыму» Гаспарян сообщил, что раздел о событиях новейшей истории России в первом издании учебника заканчивался темой возвращения Крыма в состав России в 2014 году, но президент предложил другой вариант.

«Учебник вышел, а потом президент спросил: «Там есть Крымский мост? — «Нет, мы завершили на возвращении Крыма». И президент говорит: «Ну, это очень странно. По памяти разве много вы таких эпизодов родной истории за 100 лет можете назвать?"» — рассказал Гаспарян.

В новом издании учебника раздел о событиях новейшей истории был дополнен, а сам Крымский мост появился на обложке, что, по словам соавтора учебника, более чем логично, поскольку строительство моста — событие эпохальное.

Строительство 19-километрового Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, началось в 2016 году и завершилось в 2018 (автомобильная часть) и 2020 годах (железнодорожная часть).

Новый учебник истории для старшеклассников раскроет причины начала специальной военной операции России на Украине, отмечал в апреле 2023 года глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Школьники начнут работать с новыми изданиями в 2023-2024 учебном году, предполагается, что позднее в текст учебника при необходимости будут внесены изменения. Нужно ответить на вызов времени, дать старшеклассникам необходимые знания о современной истории, отмечали в министерстве.