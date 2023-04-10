Москва, 10 апреля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Новый учебник истории для старшеклассников раскроет причины начала специальной военной операции России на Украине, заявил 10 апреля в интервью «Российской газете» глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Алексей Никольский/РИА Новости Сергей Кравцов

«Летом планируем выпустить учебники для 10–11 классов. А с 1 сентября школы уже смогут по ним работать», — сказал министр.

В марте 2023 года сообщалось, что Министерство просвещения поддержало инициативу заместителя председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко о дополнении раздела о СВО в учебниках информацией о помощи добровольцев и работе военных корреспондентов.

В январе 2023 года в Минпросвещения сообщили, что в новом учебном году учебник для старшеклассников пройдёт обязательную апробацию, после чего в текст при необходимости будут внесены изменения. В ведомстве заявили о готовности ответить на вызов времени и дать школьникам актуальные знания об истории.