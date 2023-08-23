В одном из небоскрёбов комплекса «Нева-Тауэр» в Москва-Сити в результате падения сбитого беспилотника выбило стёкла. Об этом 23 августа сообщили в экстренных службах. «Нарушено остекление на уровне 11-го, 12-го, 13-го этажей на площади около 100 квадратных метров», — передаёт ТАСС слова сотрудника экстренной службы.

Софья Сандурская/ТАСС Повреждения и разбитые стекла в строящейся башне делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников РИА Новости

Дрон упал после того, как был подавлен средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы), проинформировали в Минобороны.

Как уточняет «Коммерсант», комплекс «Нева-Тауэр» состоит из двух башен-небоскрёбов с офисами и апартаментами. Первое, 79-этажное здание было введено в эксплуатацию в 2019 году. Второе, 68-этажное — в эксплуатации с 2020 года.

РИА Новости

РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении в Telegram-канале упомянул попадание дрона в строящееся здание в Сити. «Коммерсант» упоминает небоскрёб «Москоу-Тауэр», который возводится с 2013 года и, согласно проекту, должен состоять из 62 этажей.

«Городские экстренные службы осматривают территорию в периметре Сити на предмет последствий удара. Выбито несколько окон в двух соседних пятиэтажках. Пострадавших нет», — сообщил Собянин.

Софья Сандурская/ТАСС

Софья Сандурская/ТАСС

Столичный деловой квартал Москва-Сити за последнее время не раз подвергался атакам украинских беспилотников. В конце июля были незначительно повреждены фасады двух небоскрёбов. 18 августа обломки сбитого дрона упали на здание одного из павильонов «Экспоцентра» близ Москвы-Сити. Жертв и возгораний не было.

Как сообщили 23 августа в военном ведомстве, еще два украинских БПЛА были сбиты в Подмосковье, над Можайским и Химкинским районами.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее, 22 августа, стало известно о дронах, сбитых в районе Красногорска (в этом пригороде столицы расположено руководство Московской области), и около посёлка Часцы в Одинцовском районе, сравнительно недалеко от Главного храма Вооружённых сил.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Bulkin Sergey/Global Look Press

Bulkin Sergey/Global Look Press

Перехваченный в Красногорске беспилотник упал в районе Павшинская пойма, сообщил в Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Оценивая происшествия близ Часцов и в Красногорске, глава области уточнил, что «основное внимание всех оперативных служб — второму инциденту». «Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — проинформировал подмосковный руководитель.