Москва, 22 августа, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Два ударных беспилотника сбиты силами противовоздушной обороны в районе Красногорска и Часцов. Об этом 22 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Как уточнил глава города, ударные беспилотники сбиты в районе Красногорска и Часцов, на места выехали спецслужбы.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется. По данным экстренных служб, в Красногорске повреждено остекление в многоэтажном жилом доме.

Ранее ИА Регнум сообщало о закрытии аэропортов Домодедово, Шереметьево и Внуково в городе Москве. Причина остановки работы воздушных гаваней не уточнялась.

21 августа в 06:50 мск силы ПВО обнаружили и нейтрализовали украинский беспилотник над территорией Московской области. Дрон потерял управление и разбился в районе населённого пункта Покровское в Рузском районе. В результате инцидента пострадавших нет.