В столичном Гостином дворе открылся ежегодный, XIII по счёту Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum, MUF). Эта международная выставка, которая традиционно была посвящена в основном новшествам архитектуры и градостроительства, чем дальше, тем больше имеет отношения к «технологии» повседневной жизни обитателей мегаполиса. Например, тому, что поможет преодолевать ежедневный стресс, вести здоровый образ жизни, находить новые занятия в возрасте за 50 и т.д.

Площадка в Гостином дворе посвящена именно здоровью жителей многомиллионных городов — новым методам диагностики и лечения типичных болезней нашего времени.

Владимир Вяткин/РИА Новости Инсталляция на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе

Как рассказывает «Российская газета», экскурсия начинается с виртуального путешествия на машине времени — посетителей встречает основатель медицины Гиппократ, который «попадает в современную эпоху». Далее посетители могут увидеть шестиметрового «цифрового человека» — 3D-проекция нашего организма. Можно услышать, как бьется сердце, увидеть, как создаются нейронные связи в головном мозге, как работают легкие.

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

В лаборатории омиксных технологий гости форума смогут узнать биологический возраст своего организма. Лаборатория — часть Симуляционного центра, интерактивной зоны, посетители которой могут попробовать себя в роли врача, в том числе хирурга в виртуальной операционной или врача-реаниматолога. Здесь же работает 3D-принтер для печати имплантов и симулятор УЗИ.

Владимир Вяткин/РИА Новости

Владимир Вяткин/РИА Новости

Артем Геодакян/ТАСС Участники во время осмотра выставки Музея вредных привычек в рамках XXII Московского урбанистического форума0 828 287

По соседству открылся Музей вредных привычек, где арт-объекты и интерактивные панели «рассказывают» и наглядно показывают, во что превращают свой организм курильщики и злоупотребляющие спиртным.

Площадка «Технологии мобильности» демонстрирует, как новые технологии помогают людям с ограниченными возможностями вести полноценную жизнь: можно увидеть в действии бионические протезы, «роборуку» и инвалидное кресло-ступенькоход.

Артем Геодакян/ТАСС Демонстрация протеза руки

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС Демонстрация протеза ноги на стенде «Технологии мобильности»

Гостей знакомят с тем, как изменилась московская медицина (в том числе можно увидеть модель новой столичной поликлиники, оборудованной по последнему слову техники и дизайна). Участникам форума расскажут о том, как жители мегаполиса могут снизить уровень ежедневного стресса, как оставаться активным и востребованным, когда тебе за пятьдесят, и как людям любого возраста защитить себя от информационной зависимости.

Артем Геодакян/ТАСС

Выставка медицинских и социальных достижений — лишь один из многочисленных этапов форума. Сергей Собянин рассказал в своём Telegram-канале: MUF будет работать больше месяца, до 10 сентября, одновременно на четырёх больших площадках. Собственно, в Гостином дворе, в «Лужниках», в Манеже и концертном зале парка «Зарядье».

Артем Геодакян/ТАСС

Например, 30 тематических пространств в «Лужниках» будут посвящены роли цифровых технологий в московской жизни, новым формам столичной культуры, достижениям промышленности и городского хозяйства.

Артем Геодакян/ТАСС

Там же, в «Лужниках» пройдет финал 5-й Спартакиады «Моспром» — 4 тысячи работников 117 московских фабрик и заводов будут соревноваться в 12 видах спорта: от волейбола и плавания до бильярда и дартса (в том числе должен выявиться и лучший киберспортсмен).

Владимир Вяткин/РИА Новости

Здесь же пройдёт интеллектуальная игра «Квиз, плиз!» — соревнование среди знатоков истории столичных заводов. А 8 августа уже по всей Москве пройдёт многодневный зеленый квест-марафон, посвященный экологии и «зелёной экономике» столицы.

В парке «Зарядье» известные экономисты и бизнесмены расскажут, как организовать свое дело в мегаполисе и достигнуть успеха, об управлении личными финансами и инвестициях.