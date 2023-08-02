Москва, 2 августа, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Амбассадорами юбилейной для промышленников спартакиады «Моспром-2023» стали чемпионы мира и мастера спорта РФ. Об известных спортсменах, которые стали амбассадорами, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Плавание

Одним из амбассадоров спартакиады стал заслуженный мастер спорта, советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Также поддержат соревнования члены сборной России по художественной гимнастике, многократные чемпионки мира, призеры Олимпийских игр сестры Дина и Арина Аверины и мастер спорта России международного класса по боксу, бронзовый призер чемпионата России среди молодежи Сослан Асбаров.

«В честь пятилетнего юбилея спортивных состязаний для сотрудников промпредприятий, студентов технических вузов и колледжей города мы приготовили немало новинок и сюрпризов. Так, в этом году амбассадорами спартакиады стали именитые спортсмены», — заявил Овчинский. Он добавил, что сегодня спортсмены вносят большой вклад в популяризацию здорового образа жизни на всероссийском уровне, а теперь присоединились и к промышленному движению столицы. «Спортсмены будут поддерживать участников соревнований, посещать тренировки и отборочные игры. Они также проведут мастер-классы и поделятся секретами успешной спортивной карьеры», — добавил Овчинский.

Во время финала спартакидаы, который пройдет в рамках Московского урбанистического форума, амбассадоры будут подбадривать игроков столичных промпредприятий.

Промышленникам предстоит побороться за победу в соревнованиях по 12 видам спорта: бильярду, плаванию, киберспорту, шахматам, легкой атлетике, баскетболу 3×3, волейболу, настольному теннису, хоккею, футболу, дартсу и тэг-регби. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч сотрудников 117 столичных фабрик и заводов.

В мае 2022 года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия — 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников». Первые состязания прошли в 2019 году, и за четыре года в них приняли участие более 9,5 тысячи человек.