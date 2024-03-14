Материалы с тегом «Медицина»
«Лежал кусок мяса». В Пермском крае мужчина после лечения остался без кожи
Вместо положенного лечения в больнице житель Пермского края получил страдания и невыносимую боль. После терапии в стационаре и приёма назначенных врачом таблеток мужчина в прямом смысле остался без кожи. Семья К. живёт в рабочем посёлке Октябрьский, в Пермском крае. У 39-летнего Евгения (имя...
14 марта 2024
В Волгограде уволили сотрудников скорой помощи, пинавших мужчину на лавке
В Волгограде уволили сотрудников скорой помощи, которые пинали лежавшего на лавке местного жителя. Об этом 12 марта сообщил ТАСС со ссылкой на региональный комитет здравоохранения. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники скорой помощи ногами сталкивают с лавки спящего мужчину. Автор...
12 марта 2024
Путину представят идеи о корректировке стратегии по фармпромышленности
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о целесообразности корректировки Стратегии по фармацевтической промышленности страны на период до 2030 года. Об этом говорится в перечне поручений по социально-экономическим вопросам, опубликованном пресс-службой Кремля...
11 марта 2024
Учёные назвали еду, которая медленно убивает людей
Ультрапереработання еда является самой вредной для человека, представляя собой фактически медленного убийцу. К такому выводу пришли авторы научной статьи под руководством ведущего учёного из Центра эпидемиологических исследований в здравоохранении и питании Университета Сан-Паулу, профессора...
9 марта 2024
В Европе выросла заболеваемость венерическими заболеваниями
В данный момент на территории Европы зафиксирован рост передающихся половым путём болезней. Это следует из опубликованного 7 марта ежегодного отчёта о распространении заболеваний на территории ЕС Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). «Результаты показывают тревожный...
9 марта 2024
В Китае заявили о риске массового распространения «болезни X»
Возможность глобального распространения неизвестного заболевания «болезни Х» растёт, но пандемии можно избежать, заявил глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн. «Риски глобальной пандемии продолжают расти из-за таких факторов, как ускорение...
9 марта 2024
Раскрыт диагноз попавшего в реанимацию экс-футболиста «Краснодара» Олссона
Врачи диагностировали у полузащитника датского клуба «Мидтьюлланн» Кристоффера Олссона редкий воспалительный процесс в сосудах головного мозга. Окончательный диагноз на официальном сайте объявил датский клуб. Воспитанник лондонского «Арсенала» и бывший игрок российского «Краснодара» находится в...
8 марта 2024
Мурашко сообщил об обновлении системы здравоохранения в Херсонской области
Модернизация системы здравоохранения в Херсонской области идёт недостаточно быстро, этот процесс необходимо ускорить. Об этом 5 марта на пресс-подходе по итогам посещения региона заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что в регионе потребность в оказании медицинской...
5 марта 2024
Мурашко заявил, что РФ может заменить импортные лекарства и оборудование
У России есть все возможности для того, чтобы заменить импортные лекарства и медицинское оборудование, заявил 3 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко. Существующими возможностями российской промышленности нужно активно пользоваться, отметил министр в ходе рабочей поездки в Крым. «Такая...
3 марта 2024
Новые нацпроекты помогут преодолеть проблему демографии, заявили в Госдуме
Новые национальные проекты, о которых объявил президент России Владимир Путин в своём послании к Федеральному собранию, помогут преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась Россия. Об этом 1 марта заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по...
1 марта 2024
Из-за смерти продюсера после операции в клинике Хайдарова возбудили дело
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти пациента после операции в клинике пластической хирургии в Москве. Об этом сообщила СМИ старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Следователи ведут доследственную проверку, председатель ведомства Александр...
29 февраля 2024
Терапевт назвал выявленные у Байдена заболевания
Терапевт президента США Кевин О’Коннор раскрыл результаты медицинского обследования, в котором у Джо Байдена выявили различные недуги. Заключение доктора распространила администрация главы Белого дома. В документе говорится, что у Байдена выявили «обструктивное апноэ во сне», проявляемое...
29 февраля 2024
Белый дом: Байдену не требуется оценка умственных способностей
Медицинское обследование президента США Джо Байдена не определяло его умственные способности, такая оценка не нужна, заявила 28 февраля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Что касается проверки умственных способностей, президенту не нужна проверка умственных способностей. Это...
29 февраля 2024
Байден после медобследования заявил об отсутствии изменений в здоровье
После проведённого медобследования президент США Джо Байден заявил, что врачи не выявили у него ничего нового. Об этом он рассказал 28 февраля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. «Ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом. Они считают, что я выгляжу слишком молодо. Я в порядке...
28 февраля 2024
Собянин: новый корпус лучевой терапии в Коммунарке готовится к открытию
В Москве завершаются последние этапы создания крупнейшего медицинского комплекса Москвы — ММКЦ «Коммунарка». Новый корпус лучевой терапии уже построен, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По словам градоначальника, в новом корпусе осталось завершить наладку оборудования...
28 февраля 2024
Спрос на тонометры в России в 2023 году вырос почти на треть
Россияне в 2023 году купили на 29% больше тонометров, чем годом ранее. Об этом сообщил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он пояснил, что жители страны купили онлайн 2,2 млн приборов, а годом ранее — 890 тыс. штук. Объём продаж в этом сегменте составил 3 млрд...
26 февраля 2024
Ряд соцучреждений Москвы изменят график работы в праздничные дни
Социальные учреждения в Москве перейдут на особый график работы на праздничных выходных с 23 по 25 февраля. В свою очередь многие организации и сервисы продолжат работу в обычном режиме. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Обычный график сохранится у...
22 февраля 2024
Собянин рассказал о новом принципе работы лучевой диагностики в Москве
В Москве в прошлом году количество лучевых исследований возросло на 15%. Об этом сообщил 22 февраля мэр столицы Сергей Собянин. Исследование медики проводят в поликлинике по месту жительства. Затем изображение автоматически загружается в Единый радиологический информационный сервис, откуда его...
22 февраля 2024
Не догадывающаяся о беременности американка родила ребёнка в туалете
Мать двоих детей из штата Огайо в США, не подозревавшая о своей беременности, после смены на работе родила сына в туалете. Об этом сообщил Fox8. У Кейтлин Бек-Барат из поселка Рейланд не было ни утренней тошноты, ни усталости, ни других признаков беременности. Утром 19 февраля она, как обычно...
21 февраля 2024
Ракова анонсировала полное обеспечение москвичей бесплатными глюкометрами
Москвичам, болеющим сахарным диабетом, в ближайшие месяцы город бесплатно предоставит глюкометры и тест-полоски для измерения уровня сахара в крови. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Забрать приборы горожане смогут уже в начале этой весны в...
20 февраля 2024