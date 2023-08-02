Москва, 2 августа, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений организует в парке «Зарядье» и в «Лужниках» для Московского урбанистического форума цикл мероприятий о московской экономике и ее развитии. Подробнее о мероприятиях рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Экономика Москвы доказала свою устойчивость и способность к развитию в любых, даже самых неблагоприятных условиях. Сегодня столица лидирует в рейтингах состояния инвестиционного климата и эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации», — отметил Ефимов. Он добавил, что в рамках мероприятий комплекса экономической политики расскажут о развитии городских агломераций, адаптации отраслей столичной экономики к санкциям, а также об ее скрытых ресурсах и точках роста.

Также в деловой повестке расскажут о программе комплексного развития территорий. На форуме обсудят городские проекты реорганизации бывших промзон, которые превращаются в комфортные городские пространства. Кроме того, Московский урбанистический форум традиционно становится площадкой для заключения значимых соглашений. В этом году ожидается, что такие соглашения будут подписаны как раз в рамках программы комплексного развития территория.

На площадке в «Лужниках» для жителей и гостей города организуют спортивные и интерактивные мероприятия: финал 5-й Спартакиады «Моспром», цикл лекций об архитектурном облике столицы и изменениях городской среды, интеллектуальная игра «Квиз, плиз!» по мотивам московской промышленности.

В других локациях Москвы планируется многодневный зеленый квест-марафон, посвященный экологии и экономике столицы. Марафон начнется 8 августа и продлится до окончания форума.

В парке «Зарядье» пройдут открытые лекции. Лекции рассчитаны на широкую аудиторию. Спикерами станут известные экономисты, предприниматели, блогеры, которые расскажут, как устроена экономика Москвы, как организовать свое дело и достигнуть успеха, об управлении личными финансами и инвестициях. В «Зарядье» также пройдет мастер-класс, где эксперты расскажут о преимуществах участия в закупках через Портал поставщиков, а предприниматели поделятся положительным опытом работы на ресурсе.

На 25 августа запланирован бизнес-день по производительности труда, который откроется награждением победителей конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023». В преддверии нового учебного года, 30 августа, в «Зарядье» пройдет День экономики Москвы для студентов, в рамках которого перед учащимися выступят известные эксперты, представители крупнейших работодателей страны, а кульминацией дня станут экономические дебаты между командами ведущих вузов столицы.

Завершающим событием цикла мероприятий о городской экономике станет открытая лекция «Женский диалог» 6 сентября. На ней расскажут об инвестициях в экономику доступным и интересным языком.

Московский урбанистический форум проводится 12-й раз. В этом году он пройдет с 1 августа по 10 сентября на четырех площадках: «Зарядье», «Манеж», Гостиный двор и «Лужники». Для гостей подготовлены лекции об искусстве, моде и различных городских проектах, возможность посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.